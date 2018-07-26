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"Матч Премьер" позволит купить подписку на матчи одного клуба за 1500 рублей

"Матч ТВ" опубликовал данные по диджитал-подписке на новый телеканал "Матч Премьер""Матч Премьер", который будет транслировать матчи чемпионата России.

На сайте телеканала и в приложении можно будет купить одну трансляцию за 75 рублей, месячная подписка обойдется в 229 рублей. Будет ли она как-то взаимодействовать с приобретенной ТВ-подпиской, не уточняется.

За 2290 рублей можно приобрести годичную подписку на телеканал "Матч Премьер". Также появится возможность подписаться на все матчи своего клуба за 1500 рублей. Эта опция появится на сайте клубов.
Вчера, 23:43
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№1 Написал: ArtemZaitcev Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нахрен не нужно за деньги смотреть на наш футбол.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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