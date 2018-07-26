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"Матч Премьер" позволит купить подписку на матчи одного клуба за 1500 рублей
"Матч ТВ" опубликовал данные по диджитал-подписке на новый телеканал "Матч Премьер""Матч Премьер", который будет транслировать матчи чемпионата России.
На сайте телеканала и в приложении можно будет купить одну трансляцию за 75 рублей, месячная подписка обойдется в 229 рублей. Будет ли она как-то взаимодействовать с приобретенной ТВ-подпиской, не уточняется.
За 2290 рублей можно приобрести годичную подписку на телеканал "Матч Премьер". Также появится возможность подписаться на все матчи своего клуба за 1500 рублей. Эта опция появится на сайте клубов.
На сайте телеканала и в приложении можно будет купить одну трансляцию за 75 рублей, месячная подписка обойдется в 229 рублей. Будет ли она как-то взаимодействовать с приобретенной ТВ-подпиской, не уточняется.
За 2290 рублей можно приобрести годичную подписку на телеканал "Матч Премьер". Также появится возможность подписаться на все матчи своего клуба за 1500 рублей. Эта опция появится на сайте клубов.
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