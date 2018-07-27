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Дмитрий Булыкин: понятное дело, что "Спартаку" обидно, но такова жизнь

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не согласился с мнением руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова.

Сегодня врач красно-белых опубликовал в социальных сетях запись, в которой назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем из существующих".

– Во всем мире Суперкубок – это ценный трофей, который зачастую разыгрывается для популяризации футбола в какой-нибудь другой стране, – сказал Булыкин. – Поэтому, я считаю, что турнир, в котором встречается обладатель Кубка с чемпионом, является хорошим напоминанием того, кто в прошлом году был на высоте. Также этот турнир – хорошее превью к новому чемпионату. Понятное дело, что "Спартаку" обидно, но такова жизнь.

– Но ведь в России играет не обладатель кубка и даже не финалист, а клуб, занявший второе место.

– То, что играет ЦСКА, а не кто-то другой – здесь уже зависит от регламента. Поэтому как решили, так и нужно играть, учитывая, что это две команды высокого уровня и всем должно понравиться. К сожалению, у нас такая ситуация, что клубы исчезают, с этим, конечно, нужно бороться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Булыкин
Сегодня, 18:18
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Булыкин голову себе отбил на тренировках, если членораздельно и связанно не смог пояснить удручающую и унизительнейшую для "Локомотива" ситуацию. Его команду принудили играть хрен знает с кем и по хрен знает, какому "регламенту".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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