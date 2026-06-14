Шотландцы обыграли Гаити и возглавили группу на ЧМ-2026

Сборная Шотландии с победы начала выступление на чемпионате мира - 2026. В матче первого тура группы C британская команда минимально обыграла Гаити со счётом 1:0.

Фото: ФИФА

Судьбу встречи решил единственный гол Джона Макгинна. На 29-й минуте полузащитник оказался первым на подборе в штрафной площади после рикошета и отправил мяч в сетку ворот соперника.



Благодаря этой победе шотландцы набрали три очка и единолично возглавили турнирную таблицу группы C.



Во втором туре Шотландия встретится с Марокко, а команда Гаити сыграет против Бразилии.