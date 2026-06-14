Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Шотландцы обыграли Гаити и возглавили группу на ЧМ-2026

Сборная Шотландии с победы начала выступление на чемпионате мира - 2026. В матче первого тура группы C британская команда минимально обыграла Гаити со счётом 1:0.
Фото: ФИФА
Судьбу встречи решил единственный гол Джона Макгинна. На 29-й минуте полузащитник оказался первым на подборе в штрафной площади после рикошета и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Благодаря этой победе шотландцы набрали три очка и единолично возглавили турнирную таблицу группы C.

Во втором туре Шотландия встретится с Марокко, а команда Гаити сыграет против Бразилии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится