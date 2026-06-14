Горецка может продолжить карьеру в МЛС - источник

Леон Горецка может продолжить карьеру за пределами Европы.



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Как пишет инсайдер Том Богерт, интерес к бывшему полузащитнику "Баварии" проявляет клуб МЛС "Чикаго Файр". По информации источника, американская команда рассматривает возможность подписания 31-летнего хавбека.



Если трансфер состоится, Горецка может оказаться в одной команде с Робертом Левандовски. Ранее в СМИ также появлялась информация о возможном переходе польского форварда в клуб из Чикаго.



Горецка выступал за "Баварию" с 2018 года и за это время собрал внушительную коллекцию трофеев. Вместе с мюнхенцами он семь раз выигрывал чемпионат Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.