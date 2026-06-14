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После разгрома Парагвая билеты на матчи США резко подорожали
Сегодня, 07:04
Уверенная победа сборной США над Парагваем в первом туре чемпионата мира - 2026 привела к ажиотажу среди болельщиков. После матча, завершившегося со счётом 4:1, цены на билеты на следующие игры американской команды резко пошли вверх.
Фото: ФИФА
Как пишет TicketData, минимальная стоимость билета на встречу группового этапа против Австралии достигла 1735 долларов. Существенно подорожали и билеты на матч с Турцией: на вторичном рынке их цена выросла на 73% и поднялась до 1516 долларов.
Эксперты отмечают, что интерес к играм сборной США продолжает расти, поэтому в ближайшие дни стоимость билетов может увеличиться ещё сильнее.
По уровню спроса на вторичном рынке американская команда сейчас уступает только сборным Мексики, Бразилии и Португалии.
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Сборная Парагвая
Сборная США
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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