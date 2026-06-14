Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
Турция2 тайм
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

"Челси" сделал игрока "ПСЖ" главной трансферной целью - источник

В "Челси" определились с одним из главных трансферных приоритетов на лето.
Фото: Getty Images
Как пишет CentreGoalHQ, лондонский клуб всерьёз нацелен на подписание нападающего "ПСЖ" Брэдли Баркола. По данным источника, новый рулевой "синих" Хаби Алонсо считает французского форварда важным элементом для дальнейшего развития команды.

Действующее соглашение игрока с "ПСЖ" рассчитано до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 70 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится