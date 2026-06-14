Как пишет CentreGoalHQ, лондонский клуб всерьёз нацелен на подписание нападающего "ПСЖ" Брэдли Баркола. По данным источника, новый рулевой "синих" Хаби Алонсо считает французского форварда важным элементом для дальнейшего развития команды.
Действующее соглашение игрока с "ПСЖ" рассчитано до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 70 миллионов евро.
"Челси" сделал игрока "ПСЖ" главной трансферной целью - источник
В "Челси" определились с одним из главных трансферных приоритетов на лето.
Фото: Getty Images