Обновленный ЦСКА взял первый трофей этого сезона. "Локомотив" уступил второй Суперкубок подряд

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Перестройка в рядах «красно-синих» не помогла чемпиону России, - Виктор Гончаренко выиграл свой дебютный трофей в России в тяжелейших кадровых условиях. О главных трендах матча за победу в Суперкубке - материал Rusfootball.info
Давайте сразу оговоримся – вспоминать о том, что это был первый матч после межсезонья, больше не станем. Просто будем помнить об этом, пока говорим об игре «Локомотива» и ЦСКА за Суперкубок. Причины на это примерно две. Первая – этой фразой, как и, например, «он же ребенок», можно оправдать что угодно, чего просто не хочется. Вторая – ну действительно, зачем повторять одно и то же, когда можно просто взять этот момент за аксиому и, не выпуская ее из памяти, пройтись по наиболее любопытным вопросам этой встречи.
Вследствие вышеупомянутого особого качества от разогревающей встречи никто из сознательных зрителей не ждал. Правда, и такого уныния в наступательных действиях и любых конструирующих аспектах футбола – так же. Суперкубок все-таки не оправдал ожиданий, даже самых трезвых, это надо признать. Чемпион России в теории обязан был показать нечто большее, а вот чуть ли не полностью обновившийся ЦСКА – наоборот.
У «Локомотива» были проблемы с лидером
Яркого и зрелищного футбола от ЦСКА и «Локо» ждать было странно. «Железнодорожники» не любят и не умеют позиционно атаковать, им куда привычнее искать свободные зоны и убегать через них, предварительно освободив пространство. «Армейцы» лишились практически всех своих козырей в это межсезонье: остался только Акинфеев, Фернандес, да Алан Дзагоев. Так что вряд ли от них следовало ожидать инициативных планов.
Действовать в комфортных условиях «Локо» - следовательно - не мог. Исследовать территорию приходилось под постоянным контролем противника. Тем более – довольно жестким. Гончаренко вообще любит заводить своих футболистов и заставлять их действовать чуть ли не грубо, например, постоянно массировать соперникам ноги после того, как они уже расстаются с мячом. Иногда это работает, иногда молодые футболисты удаляются, перегнув палку. В прошлом футбольном году пару прецедентов точно было.
В условиях ограниченной видимости и крайней зажатости многое зависело от Фернандеша, обладающего поразительным нюхом на незаметные для обычных смертных возможности обострения. Но – игра у португальца не получилась. Виной ли тому жесткий прессинг, которому подвергался полузащитник в момент приема мяча, или же собственная неготовность?.. Скорее всего, совокупность этих факторов.
Братья Миранчуки партнеру тоже не особенно помогали. Особенно в первом тайме. После перерыва и уже в дополнительное время близнецы действовали куда плодотворнее, но начали совсем плохо. Так или иначе, неготовность Фернандеша оказалась во многом поворотной. Против португальца в форме ЦСКА бы пришлось много тяжелее.
Гончаренко – монстр выучки и организации игры
Это удивительно, но «армейцы», большинство из которых познакомились между собой только этим летом, выглядели в плане организации (здесь подразумеваю всего лишь командное движение и легкость понимания партнеров) предпочтительнее «красно-зеленых». Особенно это было заметно на старте матча – потом все-таки сказалась усталость (здесь мы вспоминаем, с чего мы начинали), футбол превратился во что-то бесструктурное и слегка тошнотворное, - но момент обозначить надо обязательно.
Конечно, здесь можно (и следует) возразить, что под более плотным натиском ЦСКА бы наверняка не устоял, сбои происходили и при вялых наскоках полумертвого «Локо». Тогда напомню и о том, насколько молоды в среднем подопечные белоруса на данный момент. Работа на данный момент в ЦСКА проделана колоссальная.
Чего уже говорить о Набабкине, который впервые за ЦСКА сыграл в опорной зоне. Сыграл совсем неидеально, но вспомните хотя бы прошлый год, когда «армейцы» ездили выступать против курского «Авангарда» в рамках кубка. Тогда создалось ощущение, что у Кирилла проблемы с адаптацией на позиции центрального защитника, а теперь более сложную смену он пережил куда легче.
О новичках ЦСКА
Больше всего летом говорили именно о Магнуссоне. Немудрено – ведь он играл на Чемпионате мира за обожаемую многими Исландию. Переходы тех же Бекао и Бийола звучали далеко не так громко; не особо преданные болельщики даже полагающегося внимания на эти подписания не обратили.
По факту исландец оказался самым противоречивым из недавно призванных. Бекао провел отличный матч. На нем фолили (довел Кверквелию до прямой красной), он был превосходен в отборе, внимателен при выборе позиции и при этом – очень общителен с партнерами (в плане поддержки и подсказа). Бийол вышел в конце встречи и был чрезвычайно полезен. Как в разрушении, так и впереди. Именно он, если что, устроил прорыв в штрафную площадь, после которого ЦСКА забил победный мяч.
Магнуссон хорошо боролся головой в центре поля, но в своей штрафной уступил Чорлуке, после чего хорват бил из крайне удобной позиции. Парой роскошных переводов находил Фернандеса, несколько раз здорово начинал атаки, но тут же привез опаснейший выпад «железнодорожников». Бесспорным достоинством исландца стали только ауты: он их кидает так, как никто до этого в ЦСКА.
В любом случае, как и все остальные приобретения «армейцев» этим летом (если судить на перспективу), эта покупка – удачная. Защитник показал себя потенциально способным на очень многие вещи, осталось только этот потенциал (читай: талант) обуздать. Вообще, судя по одной игре, старый-добрый ЦСКА с блестящими трансферами при минимуме затрат вернулся.
Уход Витиньо. Трагедия ли?
По слухам, Витиньо провел за ЦСКА последнюю игру. После Суперкубка ему предстоит вернуться в Бразилию. В этом плане за вице-чемпиона немного тревожно, все-таки и с бразильцем у «армейцев» были проблемы в нападении, что же будет без него?
Во-первых, опять же по слухам, покупки еще будут. Во-вторых, Витиньо не избавляется от тех проблем, за которые его критиковали, а это мешает ему расти. Он много ленится, не выполняет черновой работы, откровенно порет моменты, потому что берет на себя много лишнего. В похожей манере играл Вагнер Лав, например, но игроку такого мастерства и таланта это было позволено, - он компенсировал все это одним-двумя движениями за встречу.
Витиньо не компенсирует и, похоже, так и не будет компенсировать.
Скандалы с болельщиками «Локо»
К сожалению, обойтись разговорами только о футболе не получится. Потому что фанаты «красно-зеленых» сначала ухали в сторону Витиньо (при живых Фарфане и Эдере смешно, не правда ли?), а после того, как Хосонов забил гол, начали швырять бутылки в игроков ЦСКА.
Правда, Федор Чалов ответил неадекватам как следует.
Все равно поводов для недовольства болельщиками мы больше не найдем. После Чемпионата мира народ крайне заинтересован в футболе, - арену в Нижнем Новгороде зрители забили полностью.
Остается надеяться, так и будет продолжаться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Давайте сразу оговоримся – вспоминать о том, что это был первый матч после межсезонья, больше не станем. Просто будем помнить об этом, пока говорим об игре «Локомотива» и ЦСКА за Суперкубок. Причины на это примерно две. Первая – этой фразой, как и, например, «он же ребенок», можно оправдать что угодно, чего просто не хочется. Вторая – ну действительно, зачем повторять одно и то же, когда можно просто взять этот момент за аксиому и, не выпуская ее из памяти, пройтись по наиболее любопытным вопросам этой встречи.
Вследствие вышеупомянутого особого качества от разогревающей встречи никто из сознательных зрителей не ждал. Правда, и такого уныния в наступательных действиях и любых конструирующих аспектах футбола – так же. Суперкубок все-таки не оправдал ожиданий, даже самых трезвых, это надо признать. Чемпион России в теории обязан был показать нечто большее, а вот чуть ли не полностью обновившийся ЦСКА – наоборот.
У «Локомотива» были проблемы с лидером
Яркого и зрелищного футбола от ЦСКА и «Локо» ждать было странно. «Железнодорожники» не любят и не умеют позиционно атаковать, им куда привычнее искать свободные зоны и убегать через них, предварительно освободив пространство. «Армейцы» лишились практически всех своих козырей в это межсезонье: остался только Акинфеев, Фернандес, да Алан Дзагоев. Так что вряд ли от них следовало ожидать инициативных планов.
Действовать в комфортных условиях «Локо» - следовательно - не мог. Исследовать территорию приходилось под постоянным контролем противника. Тем более – довольно жестким. Гончаренко вообще любит заводить своих футболистов и заставлять их действовать чуть ли не грубо, например, постоянно массировать соперникам ноги после того, как они уже расстаются с мячом. Иногда это работает, иногда молодые футболисты удаляются, перегнув палку. В прошлом футбольном году пару прецедентов точно было.
В условиях ограниченной видимости и крайней зажатости многое зависело от Фернандеша, обладающего поразительным нюхом на незаметные для обычных смертных возможности обострения. Но – игра у португальца не получилась. Виной ли тому жесткий прессинг, которому подвергался полузащитник в момент приема мяча, или же собственная неготовность?.. Скорее всего, совокупность этих факторов.
Братья Миранчуки партнеру тоже не особенно помогали. Особенно в первом тайме. После перерыва и уже в дополнительное время близнецы действовали куда плодотворнее, но начали совсем плохо. Так или иначе, неготовность Фернандеша оказалась во многом поворотной. Против португальца в форме ЦСКА бы пришлось много тяжелее.
Гончаренко – монстр выучки и организации игры
Это удивительно, но «армейцы», большинство из которых познакомились между собой только этим летом, выглядели в плане организации (здесь подразумеваю всего лишь командное движение и легкость понимания партнеров) предпочтительнее «красно-зеленых». Особенно это было заметно на старте матча – потом все-таки сказалась усталость (здесь мы вспоминаем, с чего мы начинали), футбол превратился во что-то бесструктурное и слегка тошнотворное, - но момент обозначить надо обязательно.
Конечно, здесь можно (и следует) возразить, что под более плотным натиском ЦСКА бы наверняка не устоял, сбои происходили и при вялых наскоках полумертвого «Локо». Тогда напомню и о том, насколько молоды в среднем подопечные белоруса на данный момент. Работа на данный момент в ЦСКА проделана колоссальная.
Чего уже говорить о Набабкине, который впервые за ЦСКА сыграл в опорной зоне. Сыграл совсем неидеально, но вспомните хотя бы прошлый год, когда «армейцы» ездили выступать против курского «Авангарда» в рамках кубка. Тогда создалось ощущение, что у Кирилла проблемы с адаптацией на позиции центрального защитника, а теперь более сложную смену он пережил куда легче.
Самое поразительное - как спокойно и надежно ЦСКА сыграл в обороне. Хотя Магнуссон только приехал, Чернов вернулся из аренды, для Бекао - 1 матч в России, Набабкин после травмы Дзагоева впервые в ЦСКА в опорной зоне играл. А поди ж ты. Виктор Гончаренко, как Вы это сделали?!— Igor Rabiner (@IgorRabiner) July 27, 2018
О новичках ЦСКА
Больше всего летом говорили именно о Магнуссоне. Немудрено – ведь он играл на Чемпионате мира за обожаемую многими Исландию. Переходы тех же Бекао и Бийола звучали далеко не так громко; не особо преданные болельщики даже полагающегося внимания на эти подписания не обратили.
По факту исландец оказался самым противоречивым из недавно призванных. Бекао провел отличный матч. На нем фолили (довел Кверквелию до прямой красной), он был превосходен в отборе, внимателен при выборе позиции и при этом – очень общителен с партнерами (в плане поддержки и подсказа). Бийол вышел в конце встречи и был чрезвычайно полезен. Как в разрушении, так и впереди. Именно он, если что, устроил прорыв в штрафную площадь, после которого ЦСКА забил победный мяч.
Магнуссон хорошо боролся головой в центре поля, но в своей штрафной уступил Чорлуке, после чего хорват бил из крайне удобной позиции. Парой роскошных переводов находил Фернандеса, несколько раз здорово начинал атаки, но тут же привез опаснейший выпад «железнодорожников». Бесспорным достоинством исландца стали только ауты: он их кидает так, как никто до этого в ЦСКА.
В любом случае, как и все остальные приобретения «армейцев» этим летом (если судить на перспективу), эта покупка – удачная. Защитник показал себя потенциально способным на очень многие вещи, осталось только этот потенциал (читай: талант) обуздать. Вообще, судя по одной игре, старый-добрый ЦСКА с блестящими трансферами при минимуме затрат вернулся.
Уход Витиньо. Трагедия ли?
По слухам, Витиньо провел за ЦСКА последнюю игру. После Суперкубка ему предстоит вернуться в Бразилию. В этом плане за вице-чемпиона немного тревожно, все-таки и с бразильцем у «армейцев» были проблемы в нападении, что же будет без него?
Во-первых, опять же по слухам, покупки еще будут. Во-вторых, Витиньо не избавляется от тех проблем, за которые его критиковали, а это мешает ему расти. Он много ленится, не выполняет черновой работы, откровенно порет моменты, потому что берет на себя много лишнего. В похожей манере играл Вагнер Лав, например, но игроку такого мастерства и таланта это было позволено, - он компенсировал все это одним-двумя движениями за встречу.
Витиньо не компенсирует и, похоже, так и не будет компенсировать.
Скандалы с болельщиками «Локо»
К сожалению, обойтись разговорами только о футболе не получится. Потому что фанаты «красно-зеленых» сначала ухали в сторону Витиньо (при живых Фарфане и Эдере смешно, не правда ли?), а после того, как Хосонов забил гол, начали швырять бутылки в игроков ЦСКА.
Правда, Федор Чалов ответил неадекватам как следует.
Фанаты "Локо" закидали ЦСКА бутылками. Чалов ответил pic.twitter.com/B07YEwu8ux— СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) July 27, 2018
Все равно поводов для недовольства болельщиками мы больше не найдем. После Чемпионата мира народ крайне заинтересован в футболе, - арену в Нижнем Новгороде зрители забили полностью.
Остается надеяться, так и будет продолжаться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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