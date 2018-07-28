Обновленный ЦСКА взял первый трофей этого сезона. "Локомотив" уступил второй Суперкубок подряд

Самое поразительное - как спокойно и надежно ЦСКА сыграл в обороне. Хотя Магнуссон только приехал, Чернов вернулся из аренды, для Бекао - 1 матч в России, Набабкин после травмы Дзагоева впервые в ЦСКА в опорной зоне играл. А поди ж ты. Виктор Гончаренко, как Вы это сделали?!