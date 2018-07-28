Скромненько. "Спартак" минимально победил "Оренбург"

Чемпионат России



1 тур



Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)





"Спартак" – "Оренбург" 1:0



Голы: Жиго, 6

"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернандо, Зобнин, Глушаков, (Попов, 84), Ломовицкий, (Ташаев, 73), Промес, (Тимофеев, 90+1), - Зе Луиш.



"Оренбург": Фролов - Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич - Чиркин, (Маляров 62), Афонин, Сутормин, Попович - Козлов, Чуканов, (Кулишев, 65).



"Спартак" в первом матче намучился, но все-таки победил "Оренбург".подвел основные итоги игры.В стартовом составе красно-белых на матч против "Оренбурга" вышел только один игрок со званием "Заслуженный мастер спорта" (как бы не гневалась Екатерина Гамова по этому поводу) – это Роман Зобнин. Ни для Кутепова, ни для Самедова места в основе не нашлось. В центре обороны Каррера не стал разрушать наигранную на сборах связку Боккетти-Жиго, позицию правого вингера доверил молодому Александру Ломовицкому, который на предсезонке проявил себя не по годам сильно. А вот травмированного Селихова в рамке заменил не Ребров, как обычно бывало, а Максименко. И это явный сигнал для ветерана. Артем в прошлом сезоне на хорошем уровне провел только 1 матч (и тот не полностью против "Ливерпуля" дома), а "привозил" все чаще и чаще. Терпение Карреры кончилось на радость многих болельщиков "Спартака", конечно.Главный тренер "Оренбурга" уже на 4-ой минуте понял, что намудрил с вратарем на матч. Имея в распоряжении "самого антиспартаковского игрока" Александра Довбню, он почему-то поставил в ворота Евгения Фролова. Голкипер ошибся при первом же стандарте, когда выпустил из рук мяч точно на ногу Самуэлю Жиго. Чем руководствовался Федотов, когда определял стартовый список, непонятно. Может, у Фролова лучше взаимопонимание с защитниками? Но если вспомнить игру Довбни против "Спартака" за Хабаровск, то там вообще оборонцы СКА были зрителями сэйвов вратаря, практически с ним не взаимодействуя. Фролов поддержал тренд Кариуса и Льориса и теперь сядет на скамеечку.Пролет мимо домашнего мундиаля серьезно ударил по амбициям переизбранного капитана "Спартака". В конце прошлого сезона казалось, что Глушаков сам в себя не верит. Понимая, что молодежь поджимает, для Дениса этот чемпионат может стать во многом определяющим. Поэтому от полузащитника ждали своеобразной перезагрузки. И, судя по первой игре, Денис готов зажигать. Действуя ближе к чужой штрафной, а иногда с оттяжкой к левому флангу, Глушаков много комбинировал с партнерами, старался как можно чаще обострять ситуацию у ворот "Оренбурга". Предголевой пас на Жиго (а точнее на Фролов) сделал как раз Денис, прострелив вдоль ворот головой. По цифрам Глушаков был лучшим в полузащите "Спартака" в первом тайме. А после перерыва Денис вернулся на уровень концовки прошлого сезона. Стабильности капитану явно не хватает.Квинси Промес после матча с "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата вроде бы попрощался со своими одноклубниками. Голландец едва не уехал из "Спартака" еще в январе, но потом решил добегать до лета. И вроде все уже переварили, настроились, что красно-белые будут теперь без любимого болельщиками Антошки. А предложения по Промесу не появлялись. Квинси пылил на сборах, на "Оренбург" вышел с первых минут. И матч с новичком РПЛ записать в позитив голландец никак не может. Промес неприлично много для игрока такого уровня терял мяч. Обводки один в один у Квинси вообще не получались. То ли соперники изучили манеру Промеса, то ли он сам снизил к себе требования… Еще во время чемпионата мира Дидье Дешам говорил, чтобы Гризманн быстрее определился со своим будущим, когда им интересовалась "Барселона". Пора бы и Каррере поговорить с Промесом на эту тему. Возможно, мысли об АПЛ и не дают Квинси раскрываться, как раньше.Пока Илья Кутепов выбирает место, где в его доме будет висеть грамота от Президента, Жиго забил в первой официальной игре за "Спартак". Гегемония французского футбола продолжается. Жиго проявил себя не только у чужих ворот, а был хорош как раз при выполнении своих непосредственных обязанностей. Самуэль очень смело шел в отбор, демонстрируя классное чтение игры. Высокая линия обороны вообще не стала для француза проблемой. А ведь именно с этим часто связаны ошибки Кутепова. На чемпионате мира у Ильи был более узкий диапазон действий, чем в "Спартаке". Кутепов практически не брал на себя функцию первого паса, редко поднимался на чужую половину поля и сохранял с Игнашевичем максимальную плотность. Красно-белые иначе играют в защите. Здесь от центрального оборонца требуется и пас первый отдать, и прессинг в центре навязать, и подстраховать крайних. По первым впечатлениям, Жиго сильнее Кутепова.Понятно, что играть первый матч сезона на выезде против "Спартака" - испытание трудное. Но это не значит, что нужно сидеть весь первый тайм непосредственно у своих ворот. Команда Федотова атаковала критично мало. Гости были не готовы даже устраивать контратаки. Тем более, что ставка на надежную игру в защите провалилась в самом начале встречи. Федотов не смог настроить созидательные действия своих футболистов. Пара стандартов и пара выстрелов после отскоков - вот и все нападение "Оренбурга". Возможно, команда будет прибавлять, но пока непонятно, за счет чего возможен прогресс. Оставшиеся 29 матчей в защите отсидеть не получится.