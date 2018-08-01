Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить

Завершивший карьеру Василий Березуцкий отметил, что предпочитает отдыхать в том месте, где не будет футболистов.– Нет, мы все нормально общаемся.– Понимаете, мы видимся каждый день, везде. Бывает, еду на отдых, прихожу в турфирму, а мне говорят: "Знаете, там столько футболистов у нас уже отдыхает". Я говорю: "Стоп. Давайте найдем то место, где вообще ни одного футболиста".Если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита", "Локомотива" и так далее, мне хочется оттуда свалить. Сразу вспоминаю барахтание мяча.