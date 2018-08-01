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Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить

Завершивший карьеру Василий Березуцкий отметил, что предпочитает отдыхать в том месте, где не будет футболистов.

– Правда, что внутри костяка Игнашевич, Березуцкие и Акинфеев никогда близко не дружили?

– Нет, мы все нормально общаемся.

– Но именно дружбы нет? Вместе отдыхать и так далее?

– Понимаете, мы видимся каждый день, везде. Бывает, еду на отдых, прихожу в турфирму, а мне говорят: "Знаете, там столько футболистов у нас уже отдыхает". Я говорю: "Стоп. Давайте найдем то место, где вообще ни одного футболиста".

Если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита", "Локомотива" и так далее, мне хочется оттуда свалить. Сразу вспоминаю барахтание мяча.

Championat.com
Теги: Березуцкий В. ЦСКА Зенит Локомотив Спартак
Сегодня, 17:14
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(5)
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 17:41) #
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  •  (4)
online

Cам на работе эти рожи видеть не могу и так каждый день.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:33) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Логично! Это как на море ехать отдыхать с женой smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: KOGA Земля (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Отдыхай уже Вася, пусть Спартак тебя больше не кошмарит!
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (11)
online

Признаки ФутболоФобии - душевной БОЛЕЗНИ свойственной и профессиональным футболистам, особенно футболистам-отставникам и футболистам запаса...
Кстати, от ФутболоФилии до ФутболоФобии - ОДИН шаг...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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