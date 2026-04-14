Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
БарселонаНе начат
Ливерпуль
22:00
ПСЖНе начат

Игрок "Локомотива" допустил свой переход в "Зенит"

Футболист "Локомотива" Артем Карпукас высказался о возможном переходе в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист заявил, что на данный момент приоритетным клубом для него является "Локомотив".

"Хорошо, пусть интересуются. Если не получится подписать с "Локомотивом", я должен рассматривать все варианты. Есть ли клуб, куда я не перейду по идеологическим соображениям? Нет. Приоритет по-прежнему "Локомотив"? Да. Пока да", - сказал Карпукас "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере футболиста.

Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 29 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится