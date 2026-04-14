Игрок "Локомотива" допустил свой переход в "Зенит"

"Хорошо, пусть интересуются. Если не получится подписать с "Локомотивом", я должен рассматривать все варианты. Есть ли клуб, куда я не перейду по идеологическим соображениям? Нет. Приоритет по-прежнему "Локомотив"? Да. Пока да", - сказал Карпукас "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере футболиста.
Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 29 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.