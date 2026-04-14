Талалаев высказался о своем состоянии после перенесенной операции

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о своем самочувствии после перенесенной операции.

"Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии. В конце недели будет приниматься решение о выписке, благодарен врачам! Понятно, что сейчас передвигаюсь пока с трудом, но надеюсь, что скоро буду, способен преодолевать расстояния", - сказал Талалаев Metaratings

Российский специалист заявил, что на данный момент передвигается с трудом.Ранее стало известно, что 10 апреля Андрей Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.Российский специалист был назначен главным тренером "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 32 матча, одержала 14 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений во всех турнирах.