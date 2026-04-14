Смородская оценила решение "Локомотива" продлить контракт с Бакаевым

"А по поводу Бакаева - считаю решение о продлении контракта с ним верным. Средний игрок. Но у "Локомотива" нехватка футболистов.Они как-то оголили очень состав в последнее время, заигрались с продажами, трансферами. Тем более Баринов ушел зимой", - сказала Смородская "Матч ТВ".
Сегодня, 14 апреля, пресс-служба "Локомотива" объявила о продлении контракта с Зелимханом Бакаевым. Соглашение рассчитано до 2029 года.
Российский футболист выступает в составе "железнодорожников" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне правый вингер провел за клуб 29 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.