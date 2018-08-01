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Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы помочь красно-белым выиграть все турниры, в которых они будут принимать участие.

– О заграничной карьере мечтаете?

– Пока нет. На сегодня думаю только о "Спартаке", а далеко вперед не забегаю.

– Какие цели ставите перед собой в ближайшем сезоне?

– Цель номер один – победы "Спартака". Приложу все свои усилия, чтобы команда выиграла как можно больше турниров. А лучше – вообще все, в которых будет участвовать.

– А как же личная задача – закрепиться и стать номером один?

– Повторю: в первую очередь хочу, чтобы побеждала команда. Я же ее часть. Это самое главное.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 17:26
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