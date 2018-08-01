Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы помочь красно-белым выиграть все турниры, в которых они будут принимать участие.– Пока нет. На сегодня думаю только о "Спартаке", а далеко вперед не забегаю.– Цель номер один – победы "Спартака". Приложу все свои усилия, чтобы команда выиграла как можно больше турниров. А лучше – вообще все, в которых будет участвовать.– Повторю: в первую очередь хочу, чтобы побеждала команда. Я же ее часть. Это самое главное.