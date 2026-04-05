Неймару грозит дисквалификация до 12 матчей

После победы "Сантоса" над "Ремо" (2:0) в 9-м туре чемпионата Бразилии вокруг Неймара разгорелся скандал.
Фото: Getty Images
По данным Sport.es, нападающему грозит дисквалификация на срок от пяти до 12 матчей.

Причиной стали его высказывания в адрес арбитра. Футболист раскритиковал жёлтую карточку и дал понять, что считает решения судьи неадекватными, заявив, что тот "проснулся не в духе", сопроводив это сравнением с менструальным циклом.

Кроме того, он обвинил рефери в неуважении к игрокам и попытке быть главным действующим лицом на поле.

