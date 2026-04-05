Гендир "Спартака" высказался о победе над "Локомотивом"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в 23 туре РПЛ.
По словам Некрасова, все увидели еще больше черт команды Карседо.

- Хорошая игра, классный второй тайм. Это команда Хуана уже не первую игру. Но сегодня все увидели еще больше черт команды Хуана Карлоса, - цитирует Некрасова "Матч ТВ".

Сегодня, 5 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичным "Спартаком" в 23 туре чемпионата России со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес. Во втором тайме команда Михаила Галактионова осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил центральный защитник Евгений Морозов.

По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 41 набранным баллом, "Локомотив" располагается на третьей строчке с 44 баллами в своем активе.

