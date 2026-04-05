В "Арсенале" приняли решение по будущему Артеты - источник

В "Арсенале" не собираются менять главного тренера после недавних неудач в кубковых турнирах.

По информации The Touchline, руководство клуба продолжает доверять Микелю Артете. Поражение от "Саутгемптона" (1:2) в Кубке Англии внутри клуба оценили как серьёзный провал, однако этот результат не стал поводом для резких решений. Финал Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:2) также не повлиял на позицию боссов.



В Лондоне считают испанца подходящей фигурой для развития команды в долгосрочной перспективе.