Игрок "Ростова" установил редкий рекорд в чемпионате России

Виктор Мелёхин достиг юбилейной отметки в чемпионате России и вошёл в историю среди защитников.

Матч 23-го тура против "Пари НН" (1:0) стал для игрока "Ростова" сотым в рамках РПЛ. При этом он установил рекорд XXI века - ни один центральный защитник не добирался до этой отметки в столь молодом возрасте.



Мелёхин провёл 100-й матч в лиге в 22 года и три месяца, превзойдя показатель Алексея Березуцкого, который достиг этой отметки позже - в 23 года и один месяц. Об этом сообщает Opta.