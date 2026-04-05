В "Челси" приняли решение по будущему Энцо, которого отстранили за слова о Мадриде

Энцо Фернандес может остаться в "Челси", несмотря на разговоры о возможном переходе в "Реал".
Фото: Getty Images
По информации журналиста Грэма Бэйли, лондонцы не отказались от идеи предложить полузащитнику новый контракт с улучшенными условиями.

Ранее стороны уже пытались договориться, однако переговоры не привели к соглашению. При этом ситуация осложнилась после интервью игрока, в котором он допустил возможность переезда в Мадрид.

На фоне этих высказываний клуб временно отстранил аргентинца: он пропустил матч Кубка Англии с "Порт Вейлом" и также не сыграет против "Манчестер Сити" в чемпионате.

