В "Челси" приняли решение по будущему Энцо, которого отстранили за слова о Мадриде

Энцо Фернандес может остаться в "Челси", несмотря на разговоры о возможном переходе в "Реал".

По информации журналиста Грэма Бэйли, лондонцы не отказались от идеи предложить полузащитнику новый контракт с улучшенными условиями.



Ранее стороны уже пытались договориться, однако переговоры не привели к соглашению. При этом ситуация осложнилась после интервью игрока, в котором он допустил возможность переезда в Мадрид.



На фоне этих высказываний клуб временно отстранил аргентинца: он пропустил матч Кубка Англии с "Порт Вейлом" и также не сыграет против "Манчестер Сити" в чемпионате.