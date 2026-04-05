Карседо: в матче с "Зенитом" будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно

- Для начала скажу, что мы уважаем арбитров.
Это очень важная встреча для "Спартака", а Кубок — важная цель. Будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно работать.
Да, были моменты, когда мы были недовольны решениями. Но надеемся, что в предстоящей игре все будет хорошо и честно, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
В среду, 8 апреля, московский "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Напомним, что проигравшая в этом противостоянии команда покидает розыгрыш турнира. Действующим обладателем трофея является ЦСКА. Последняя очная встреча команд состоялась в 21 туре чемпионата России - петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти.
Ранее красно-белые вылетели из Пути РПЛ Кубка страны, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо", сине-бело-голубые также проиграли бело-голубым в четвертьфинале турнира.