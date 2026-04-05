Смолов высказался о Талалаеве: заслуживает тренировать большую команду

Фёдор Смолов прокомментировал поведение Андрея Талалаева и поддержал наставника "Балтики" на фоне недавней дисквалификации.

- Поведение Талалаева - это не звездная болезнь. Все связанное с успехами "Балтики" - это заслуга Талалаева. Своими успехами он заслуживает тренировать большую команду, - цитирует Смолова "СЭ"

Бывший нападающий отметил, что успехи калининградской команды напрямую связаны с работой тренера. По его мнению, говорить о "звёздной болезни" тренера в данном случае неуместно.После 23 туров "Балтика" идёт четвёртой в таблице.