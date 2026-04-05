Спортдир "Спартака": надеюсь, когда будем играть с "Зенитом", судьи будут уважать нас

- Я надеюсь, что когда мы будем играть с "Зенитом", судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Петербурге, нас не уважали.
Я не вижу ни одной причины, почему арбитры должны быть против нас. Я прошу, чтобы "Спартак" уважали, - приводит слова Кахигао "СЭ".
В среду, 8 апреля, московский "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Напомним, что проигравшая в этом противостоянии команда покидает розыгрыш турнира. Действующим обладателем трофея является ЦСКА. Последняя очная встреча команд состоялась в 21 туре чемпионата России - петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти.
Ранее красно-белые вылетели из Пути РПЛ Кубка страны, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо", сине-бело-голубые также проиграли бело-голубым в четвертьфинале турнира.