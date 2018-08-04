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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дзюба «поддался», Левашов совершил пять крутых сэйвов, но пропустил нелепый гол. Оценки матча «Зенит» - Арсенал»
«Зенит» под руководством Сергея Семака проводит второй скупой матч подряд, сохранив при этом свои ворота «сухими». Четко выстроенная схема в 4-2-3-1 с двумя диспетчерами в центре поля не позволила «Арсеналу» показать игру в атаке. Туляки при этом неплохо оборонялись, но пропустили нелепый гол, который решил исход встречи. Rusfootball.info разбирается, из-за кого у петербуржцев возникли трудности, и благодаря кому они выиграли.
Андрей Лунев - 4,0. На протяжении всей игры трудно было предположить, как нужно «Арсеналу перестроить свою игру, чтобы у Лунева появилась хоть какая-то работа. Но в концовке встречи голкипер петербургского клуба потащил опасный удар от Бакаева, потому получил хорошую оценку.
Игорь Смольников – 3,5, Эльмир Набиуллин 3,5. По игре с «Арсеналом» крайнее защитники не раз подключались вперед, чтобы создать ширину в атаке. Смольников в первом тайме много ошибался, один раз подав мяч за лицевую линию. Но во второй половине реабилитировался, подключившись на 55 минуте и пробив по воротам, правда мяч прошел мимо ворот. Набиуллин тоже разыгрался только к вторым 45 минутам, хорошо выскочил на ворота и пробил в дальний. Крайние защитники хорошо действуют в отдельно взятых эпизодах, но на весь матч их все же не хватает – оценка 3.5.
Бранислав Иванович – 4,0, Миха Мевля – 4,0. Центральные защитники достойно справились со своими обязанностями: Бранислав с Михой сосредоточились на разрушении атак, с чем очень хорошо справились, сделав для Андрея Лунева выходной день. Но в одном эпизоде пара позволила пробить из-под себя, потому оценка за матч – 4.0.
Леандро Паредес – 4,5, Кристиан Нобоа - 3,5. Совместная слаженная работа двух опорников помогла «Зениту» и разрушать атаки соперников, и оперативно начинать свои, но большей активностью выделялся аргентинец, чем и заслужил высокий балл. Кристиан активно открывался на чужой половине поля, но партнеры по команде раз за разом не могли доставить до него мяч. Претензий по игре к Нобоа быть не может. Но если сравнить его с коллегой по амплуа. То оценка залуженная – 3.5.
Далер Кузяев - 3.0 Роберт Мак – 3.0 Олег Шатов – 4.5. Кузяев и Мак сегодня мало участвовали в атакующий действия команды, поэтому и были заменены по ходу встречи. Олег в начале игры очень мощно пробил но мячу, но голкипер туляков не дал открыть счет. Вскоре после удара-подачи со штрафного Шатов все же поразит ворота, но не без ошибок в обороне «Арсенала». В целом россиянин провел средний матч, но так как его гол стал решающим – 4.5.
Артем Дзюба – 3.0. Ригони – б.о. Дриусси б.о. Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» сегодня провел не самую лучшую встречу. Возможно, Дзюба не хотел обидеть бывших партнеров. Да, Артем таранил оборону гостей, несколько раз пробив по воротам, но в последнее время, мы привыкли видеть от него более зрелищную игру. Поэтому – 3.0. Аргентинцы, вышедшие по ходу встречи, мало креативили на поле и остались без оценки.
«Арсенал»
Михаил Левашов – 3.5. Главный герой встречи в составе тульской команды отразил пять сумасшедших мячей. Если бы Михаил сумел отстоять этот матч на ноль, несомненно заслужил бы МВП дня. Но нелепый гол после неразберихи в обороне Арсенала привел к пропущенному мячу.
Анри Хагуш – 3,0, Кирилл Комбаров – 3,0. «Арсенал» мало атаковал флангами, в основном сдерживал атаки соперника. Смольникова и Набиуллина в целом удалось сдержать. Но активность Дриусси и Шатова не давала покоя защитникам туляков.
Гия Григалава - 3,5, Максим Беляев - 3,5. Если в ворота Арсенала влетел один мяч, работа обороны может быть признана успешной. Но желтая карточка Григалавы и неразбериха всей оборонительной линии при стандартом положении из которого был забит гол не заслуживает выской оценки.
Горан Чаушич - 2,0, Кантемир Берхамов- 3,0, Игорь Горбатенко - 3,0. Средняя линия «Арсенала» провалилась полностью, в связи с чем Кононов произвел замены двух центральных полузащитников. Отличился со знаком плюс только Берхамов, который ценой своей головы сумел подкорректировать траекторию мяча. Берхамов получил сильно рассечение.
Даниил Лесовой - 2.0, Сергей Ткачев 2.5, Эванс Кангва 2,5. Защита «Зенита» полностью переиграла нападение «Арсенала», поэтому Лесовой был заменен. Ткачев нанес лишь один удар, а Кангва отметился лишь попаданием в оффсайд
Георгий Костадинов - 2,5, Зелимхан Бакаев - 3,0. Ярослав Ивакин – б.о. Костадинов и Бакаев здорово влились в игру, создав пару опасных моментов. Бакаев 82 минуте сильно стрельнул из-под защитников, чем обеспечил первую работу в матче для Андрея Лунева. Костадинов пытался убегать в контратаки. Получилось один раз на правом фланге, но затянул с передачей, что обрезал полкоманды.
Михаил Гончаров
«Зенит»
Андрей Лунев - 4,0. На протяжении всей игры трудно было предположить, как нужно «Арсеналу перестроить свою игру, чтобы у Лунева появилась хоть какая-то работа. Но в концовке встречи голкипер петербургского клуба потащил опасный удар от Бакаева, потому получил хорошую оценку.
Игорь Смольников – 3,5, Эльмир Набиуллин 3,5. По игре с «Арсеналом» крайнее защитники не раз подключались вперед, чтобы создать ширину в атаке. Смольников в первом тайме много ошибался, один раз подав мяч за лицевую линию. Но во второй половине реабилитировался, подключившись на 55 минуте и пробив по воротам, правда мяч прошел мимо ворот. Набиуллин тоже разыгрался только к вторым 45 минутам, хорошо выскочил на ворота и пробил в дальний. Крайние защитники хорошо действуют в отдельно взятых эпизодах, но на весь матч их все же не хватает – оценка 3.5.
Бранислав Иванович – 4,0, Миха Мевля – 4,0. Центральные защитники достойно справились со своими обязанностями: Бранислав с Михой сосредоточились на разрушении атак, с чем очень хорошо справились, сделав для Андрея Лунева выходной день. Но в одном эпизоде пара позволила пробить из-под себя, потому оценка за матч – 4.0.
Леандро Паредес – 4,5, Кристиан Нобоа - 3,5. Совместная слаженная работа двух опорников помогла «Зениту» и разрушать атаки соперников, и оперативно начинать свои, но большей активностью выделялся аргентинец, чем и заслужил высокий балл. Кристиан активно открывался на чужой половине поля, но партнеры по команде раз за разом не могли доставить до него мяч. Претензий по игре к Нобоа быть не может. Но если сравнить его с коллегой по амплуа. То оценка залуженная – 3.5.
Далер Кузяев - 3.0 Роберт Мак – 3.0 Олег Шатов – 4.5. Кузяев и Мак сегодня мало участвовали в атакующий действия команды, поэтому и были заменены по ходу встречи. Олег в начале игры очень мощно пробил но мячу, но голкипер туляков не дал открыть счет. Вскоре после удара-подачи со штрафного Шатов все же поразит ворота, но не без ошибок в обороне «Арсенала». В целом россиянин провел средний матч, но так как его гол стал решающим – 4.5.
Артем Дзюба – 3.0. Ригони – б.о. Дриусси б.о. Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» сегодня провел не самую лучшую встречу. Возможно, Дзюба не хотел обидеть бывших партнеров. Да, Артем таранил оборону гостей, несколько раз пробив по воротам, но в последнее время, мы привыкли видеть от него более зрелищную игру. Поэтому – 3.0. Аргентинцы, вышедшие по ходу встречи, мало креативили на поле и остались без оценки.
«Арсенал»
Михаил Левашов – 3.5. Главный герой встречи в составе тульской команды отразил пять сумасшедших мячей. Если бы Михаил сумел отстоять этот матч на ноль, несомненно заслужил бы МВП дня. Но нелепый гол после неразберихи в обороне Арсенала привел к пропущенному мячу.
Анри Хагуш – 3,0, Кирилл Комбаров – 3,0. «Арсенал» мало атаковал флангами, в основном сдерживал атаки соперника. Смольникова и Набиуллина в целом удалось сдержать. Но активность Дриусси и Шатова не давала покоя защитникам туляков.
Гия Григалава - 3,5, Максим Беляев - 3,5. Если в ворота Арсенала влетел один мяч, работа обороны может быть признана успешной. Но желтая карточка Григалавы и неразбериха всей оборонительной линии при стандартом положении из которого был забит гол не заслуживает выской оценки.
Горан Чаушич - 2,0, Кантемир Берхамов- 3,0, Игорь Горбатенко - 3,0. Средняя линия «Арсенала» провалилась полностью, в связи с чем Кононов произвел замены двух центральных полузащитников. Отличился со знаком плюс только Берхамов, который ценой своей головы сумел подкорректировать траекторию мяча. Берхамов получил сильно рассечение.
Даниил Лесовой - 2.0, Сергей Ткачев 2.5, Эванс Кангва 2,5. Защита «Зенита» полностью переиграла нападение «Арсенала», поэтому Лесовой был заменен. Ткачев нанес лишь один удар, а Кангва отметился лишь попаданием в оффсайд
Георгий Костадинов - 2,5, Зелимхан Бакаев - 3,0. Ярослав Ивакин – б.о. Костадинов и Бакаев здорово влились в игру, создав пару опасных моментов. Бакаев 82 минуте сильно стрельнул из-под защитников, чем обеспечил первую работу в матче для Андрея Лунева. Костадинов пытался убегать в контратаки. Получилось один раз на правом фланге, но затянул с передачей, что обрезал полкоманды.
Михаил Гончаров
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