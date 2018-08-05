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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов"
Молодёжь Ганчаренко набирает лишь одно очко после двух матчей. На сей раз москвичи у себя дома уступили "Ростову" Валерия Карпина. Rusfootball.info оценивает действия футболистов обеих команд на поле.
Вратарь
Игорь Акинфеев - 3,0.
Работы у капитана армейской команды сегодня было немного. Где-то сыграть на выходе, где-то выбить мяч от ворот. До мяча после удара головой от Паршивлюка дотянуться было сложно - слишком резко пробил Сергей.
Крайние защитники
Марио Фернандес - 4,0. Георгий Щенников - 2,0.
Марио - лучший игрок в составе ЦСКА и, возможно, всего матча. Потрясающий объём работы, который он провёл на своём фланге, поражает. Мог заработать пенальти во втором тайме, но арбитр из Москвы Евгений Турбин решил не подставляться. Георгий же, напротив, был сегодня слабым звеном в команде Ганчаренко. Главный тренер понял это довольно быстро, и на второй тайм тот уже не вышел. Правда до этого успел проиграть верховую борьбу Паршивлюку, после которой бывший защитник "Спартака" забил единственный гол в этой встрече.
Центральные защитники
Никита Чернов - 3,0. Хёрдур Магнуссон - 3,5. Родриго Бекао - 3,0.
Стабильный матч от новой тройки оборонцев ЦСКА, несмотря на первый пропущенный в сезоне мяч, хотя видно, что им ещё не хватает сыгранности. Магнуссон продолжает поражать блестящим первым длинным пасом, и похоже исландец нашёл своего любимчика в лице Марио Фернандеса. Бекао неплохо играл на перехватах, а вот верховую борьбу, в отличие от матчей с "Локо" и "Крыльями", несколько раз проиграл.
Полузащитники
Кирилл Набабкин - 2,5. Кристиян Бистрович - 3,0. Яка Бийол - 2,0. Дмитрий Ефремов - 2,0. Ильзат Ахметов - 2,5.
Набабкин провёл два тайма на разных позициях, и порой терял своё место на поле, несмотря на свою опытность, и не стеснялся играть грубо. Бистрович выглядел солиднее Кирилла в опорной зоне, и подавал стандарты, но неудачно. Провалили игру Бийол и Ефремов, если у первого был крутой шанс оказаться один на один с Абаевым, и он его не использовал из-за нерасторопности, второй в атаке себя совсем не проявил. Ахметов вышел на замену, быстро получил жёлтую карточку, и мог получить вторую, но промахнулся в подкате мимо ноги соперника. Ах, если бы направить энергию в другое русло, но атакующие действия у новичка красно-синих сегодня не заладились.
Нападающие
Фёдор Чалов - 2,5. Абель Эрнандес - 3,0. Тимур Жамалетдинов - б/о.
Впереди одинокому Чалову было грустно, с выходом Абеля Эрнандеса стало немного повеселее. У молодого форварда ЦСКА был шанс отличиться на 19-ой минуте встречи, но он пробил головой выше ворот "Ростова", а в конце первого тайма его слабый удар из выгоднейшей позиции заблокировали защитники соперников. Вышедший на замену новичок из Уругвая порадовал активностью и движением, но его ударам также совсем не хватило точности.
Вратарь
Илья Абаев - 3,5.
Как и у его коллеги, у Ильи было мало шансов проявить себя, обе команды нанесли в створ ворот друг друга всего по два удара. Не слишком уверенно играл на выходе, но защитники хорошо подстраховывали, блокируя многие удары армейцев.
Крайние защитники
Сергей Паршивлюк - 4,0. Дмитрий Скопинцев - 4,0. Арсений Логашов - б/о.
Крайки "Ростова" не только соорудили победный гол в ворота армейцев на двоих, они всю игру действовали достаточно активно. Паршивлюк имел ещё один шанс отличиться, но зачем-то отдал пас назад на Юсупова, который явно этого не ожидал. Скопинцева всю игру прессинговал Фернандес, но по мере своих сил, подстраховки со стороны Вилюша и моральной поддержки от Карпина во втором тайме, тот справился.
Центральные защитники
Мацей Вилюш - 4,0. Рагнар Сигурдссон - 3,5. Сверрир Ингасон - 3,5.
Прекрасная игра поляка и исландцев. О страховке на левом фланге со стороны Вилюша я уже сказал, а из других зон преодолеть мощную оборону ростовчан у армейцев не получилось. Быстрый гол очень помог гостям сегодня, а в игре вторым номером эти три парня чувствуют себя, как рыба в воде.
Полузащитники
Антон Салетрос - 3,0.Александр Гацкан - 3,5. Артур Юсупов - 2,5. Алексей Ионов - 2,5. Тимофей Калачёв - 3,0, Резван Мирзов - б/о.
В полузащите "Ростова" лучшим был Александр Гацкан. Что не удивительно - капитан команды сковывал центр поля так, что ни Бийол, ни Ефремов поделать ничего с ним не смогли. О бронзовом призёре юношеских чемпионата мира и Европы Салетросе сказать пока нечего. Ничего не испортил, но и не запомнился совершенно, хотя Карпин предоставил ему час игрового времени. Юсупов сегодня был немного деревянным. Как в моменте с пасом Паршивлюка на 33-ей минуте, так и в эпизоде, где наступил на ногу Бекао, заработав жёлтую карточку.
Атакующие полузащитники ростовчан проявили себя неплохо. Ионов даже гол в ворота Акинфеева забил, вот только чуть ранее боковой арбитр поднял флажок, свидетельствующий об офсайде. Калачёв вышел на замену во втором тайме, и помог сохранить команде победный счёт, навязав своим упорством желание отоварить его по ногам у Набабкина.
Нападающий
Бьорн Сигурдарсон - 2,0.
Единственный номинальный форвард в составе гостей себя сегодня не проявил, хоть и отыграл весь матч против несыгранной обороны армейцев. Здесь "Ростову" явно не помешало бы усиление состава.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
ЦСКА
Вратарь
Игорь Акинфеев - 3,0.
Работы у капитана армейской команды сегодня было немного. Где-то сыграть на выходе, где-то выбить мяч от ворот. До мяча после удара головой от Паршивлюка дотянуться было сложно - слишком резко пробил Сергей.
Крайние защитники
Марио Фернандес - 4,0. Георгий Щенников - 2,0.
Марио - лучший игрок в составе ЦСКА и, возможно, всего матча. Потрясающий объём работы, который он провёл на своём фланге, поражает. Мог заработать пенальти во втором тайме, но арбитр из Москвы Евгений Турбин решил не подставляться. Георгий же, напротив, был сегодня слабым звеном в команде Ганчаренко. Главный тренер понял это довольно быстро, и на второй тайм тот уже не вышел. Правда до этого успел проиграть верховую борьбу Паршивлюку, после которой бывший защитник "Спартака" забил единственный гол в этой встрече.
Центральные защитники
Никита Чернов - 3,0. Хёрдур Магнуссон - 3,5. Родриго Бекао - 3,0.
Стабильный матч от новой тройки оборонцев ЦСКА, несмотря на первый пропущенный в сезоне мяч, хотя видно, что им ещё не хватает сыгранности. Магнуссон продолжает поражать блестящим первым длинным пасом, и похоже исландец нашёл своего любимчика в лице Марио Фернандеса. Бекао неплохо играл на перехватах, а вот верховую борьбу, в отличие от матчей с "Локо" и "Крыльями", несколько раз проиграл.
Фото: РИА Новости
Полузащитники
Кирилл Набабкин - 2,5. Кристиян Бистрович - 3,0. Яка Бийол - 2,0. Дмитрий Ефремов - 2,0. Ильзат Ахметов - 2,5.
Набабкин провёл два тайма на разных позициях, и порой терял своё место на поле, несмотря на свою опытность, и не стеснялся играть грубо. Бистрович выглядел солиднее Кирилла в опорной зоне, и подавал стандарты, но неудачно. Провалили игру Бийол и Ефремов, если у первого был крутой шанс оказаться один на один с Абаевым, и он его не использовал из-за нерасторопности, второй в атаке себя совсем не проявил. Ахметов вышел на замену, быстро получил жёлтую карточку, и мог получить вторую, но промахнулся в подкате мимо ноги соперника. Ах, если бы направить энергию в другое русло, но атакующие действия у новичка красно-синих сегодня не заладились.
Нападающие
Фёдор Чалов - 2,5. Абель Эрнандес - 3,0. Тимур Жамалетдинов - б/о.
Впереди одинокому Чалову было грустно, с выходом Абеля Эрнандеса стало немного повеселее. У молодого форварда ЦСКА был шанс отличиться на 19-ой минуте встречи, но он пробил головой выше ворот "Ростова", а в конце первого тайма его слабый удар из выгоднейшей позиции заблокировали защитники соперников. Вышедший на замену новичок из Уругвая порадовал активностью и движением, но его ударам также совсем не хватило точности.
"Ростов"
Вратарь
Илья Абаев - 3,5.
Как и у его коллеги, у Ильи было мало шансов проявить себя, обе команды нанесли в створ ворот друг друга всего по два удара. Не слишком уверенно играл на выходе, но защитники хорошо подстраховывали, блокируя многие удары армейцев.
Крайние защитники
Сергей Паршивлюк - 4,0. Дмитрий Скопинцев - 4,0. Арсений Логашов - б/о.
Крайки "Ростова" не только соорудили победный гол в ворота армейцев на двоих, они всю игру действовали достаточно активно. Паршивлюк имел ещё один шанс отличиться, но зачем-то отдал пас назад на Юсупова, который явно этого не ожидал. Скопинцева всю игру прессинговал Фернандес, но по мере своих сил, подстраховки со стороны Вилюша и моральной поддержки от Карпина во втором тайме, тот справился.
Центральные защитники
Мацей Вилюш - 4,0. Рагнар Сигурдссон - 3,5. Сверрир Ингасон - 3,5.
Прекрасная игра поляка и исландцев. О страховке на левом фланге со стороны Вилюша я уже сказал, а из других зон преодолеть мощную оборону ростовчан у армейцев не получилось. Быстрый гол очень помог гостям сегодня, а в игре вторым номером эти три парня чувствуют себя, как рыба в воде.
Ионов забивает Акинфееву, ещё не зная, что у него офсайд
Полузащитники
Антон Салетрос - 3,0.Александр Гацкан - 3,5. Артур Юсупов - 2,5. Алексей Ионов - 2,5. Тимофей Калачёв - 3,0, Резван Мирзов - б/о.
В полузащите "Ростова" лучшим был Александр Гацкан. Что не удивительно - капитан команды сковывал центр поля так, что ни Бийол, ни Ефремов поделать ничего с ним не смогли. О бронзовом призёре юношеских чемпионата мира и Европы Салетросе сказать пока нечего. Ничего не испортил, но и не запомнился совершенно, хотя Карпин предоставил ему час игрового времени. Юсупов сегодня был немного деревянным. Как в моменте с пасом Паршивлюка на 33-ей минуте, так и в эпизоде, где наступил на ногу Бекао, заработав жёлтую карточку.
Атакующие полузащитники ростовчан проявили себя неплохо. Ионов даже гол в ворота Акинфеева забил, вот только чуть ранее боковой арбитр поднял флажок, свидетельствующий об офсайде. Калачёв вышел на замену во втором тайме, и помог сохранить команде победный счёт, навязав своим упорством желание отоварить его по ногам у Набабкина.
Нападающий
Бьорн Сигурдарсон - 2,0.
Единственный номинальный форвард в составе гостей себя сегодня не проявил, хоть и отыграл весь матч против несыгранной обороны армейцев. Здесь "Ростову" явно не помешало бы усиление состава.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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