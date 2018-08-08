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Андрей Ещенко поддержал "Анжи"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поддержал "Анжи", который может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

"Еще несколько лет назад я играл в футбольном клубе "Анжи". Сейчас я наслышан, какие финансовые проблемы испытывает этот клуб. Я знаю, что для многих детей "Анжи" - это сильный стимул, чтобы заниматься футболом. Я знаю, как люди болеют и переживают за эту команду. Там очень гостеприимный народ. "Анжи", живи! Я хочу, чтобы нашлись спонсоры, которые бы помогли этому клубу", - сказал Ещенко.
Теги: Ещенко Анжи
Сегодня, 18:08
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№2 Написал: desshyshkov (Сегодня, 18:56) #
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Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Динамо» М
вот и помоги, а то языком молоть все мастаки
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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