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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Кэтэлин Карп: недооценки люксембуржцев не было, на этой стадии не бывает плохих команд (1)
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Диего Годин отказался продолжить карьеру в АПЛ
Диего Годин отказался продолжить карьеру в АПЛ
Роман Еременко завтра начнет тренироваться со "Спартаком"
31-летний полузащитник Роман Еременко в пятницу должен начать тренироваться со "Спартаком".
Двухлетняя дисквалификация, которую он получил в 2016 году за употребление кокаина, завершается в октябре, но начать тренироваться с профессиональной командой Роман может уже в августе.
Возможно, сегодня "Спартак" и объявит о контракте с футболистом – он не может быть подписан на срок менее, чем до конца сезона. В то же время в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения в конце декабря.
"Спорт-Экспресс"
Двухлетняя дисквалификация, которую он получил в 2016 году за употребление кокаина, завершается в октябре, но начать тренироваться с профессиональной командой Роман может уже в августе.
Возможно, сегодня "Спартак" и объявит о контракте с футболистом – он не может быть подписан на срок менее, чем до конца сезона. В то же время в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения в конце декабря.
"Спорт-Экспресс"
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