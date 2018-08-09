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Роман Еременко завтра начнет тренироваться со "Спартаком"

31-летний полузащитник Роман Еременко в пятницу должен начать тренироваться со "Спартаком".

Двухлетняя дисквалификация, которую он получил в 2016 году за употребление кокаина, завершается в октябре, но начать тренироваться с профессиональной командой Роман может уже в августе.

Возможно, сегодня "Спартак" и объявит о контракте с футболистом – он не может быть подписан на срок менее, чем до конца сезона. В то же время в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения в конце декабря.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко Спартак
Вчера, 22:16
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16
(2)
№16 Написал: oblom (Вчера, 22:52) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
кокаин доллжен помочь Спартаку пройти дальше

Зениту уже и кокаин не поможет.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:47) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Цитата: Frankenstein
Цитата: vladimirsb
Цитата: Frankenstein
А у вас я гляжу все хорошо,заняли законное место в таблице видимо)

Это все херня- только начало, а кто где будет к зиме-посмотрим!

согласен,вот только рекомендую почаще снимать розовые очки wink

сам то снимаешь иногда?

Разумеется и тебе советую
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 22:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Ну, Рома, давай, как договаривались!!!

Все договоренности с вами он вертел на одном месте, надеюсь он в декабре получит увольнительную и пойдет в Енисей
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Вчера, 22:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: vladimirsb
Цитата: Frankenstein
А у вас я гляжу все хорошо,заняли законное место в таблице видимо)

Это все херня- только начало, а кто где будет к зиме-посмотрим!

согласен,вот только рекомендую почаще снимать розовые очки wink

сам то снимаешь иногда?
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:41) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Цитата: Frankenstein
А у вас я гляжу все хорошо,заняли законное место в таблице видимо)

Это все херня- только начало, а кто где будет к зиме-посмотрим!

согласен,вот только рекомендую почаще снимать розовые очки wink
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: kuzz Москва (Вчера, 22:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Клуб *пенсия в Спартаке* Пополнился ещё одним членом, Федун решил на даче турнир old stars провести под шашлычок
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№10 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Вчера, 22:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
А у вас я гляжу все хорошо,заняли законное место в таблице видимо)

Это все херня- только начало, а кто где будет к зиме-посмотрим!
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:35) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Цитата: Frankenstein
Купите осликам огнетушители,зарево пылающих пуканов на весь ресурс)

Пока пуканы пылают у вас с бомжами...нет, у бомжей взрываются!!! smirk

А у вас я гляжу все хорошо,заняли законное место в таблице видимо)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Вчера, 22:33) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Купите осликам огнетушители,зарево пылающих пуканов на весь ресурс)

Пока пуканы пылают у вас с бомжами...нет, у бомжей взрываются!!! smirk
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:30) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Купите осликам огнетушители,зарево пылающих пуканов на весь ресурс)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Вчера, 22:29) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, Рома, давай, как договаривались!!! bowtie
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Вчера, 22:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Деньги пусть вернёт...

Да ты знаешь - я ему своих денег не давал)))
а так все это мне мало интересно, эти люди интересуют меня лишь на поле.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Владимир Смирнов (Вчера, 22:28) #
  • 0
  •  (8)
online

Роме Удачи в Спартаке!
Регистрация: 23.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Вчера, 22:25) #
  • -1
  •  (9)

LEGOLAS-22,
Деньги пусть вернёт...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Вчера, 22:23) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Как бы там не было - Роману удачи, как футболист всегда нравился.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 22:18) #
  • -11
  •  (15)

кокаин доллжен помочь Спартаку пройти дальше
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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