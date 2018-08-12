Новости партнеров

Андрей Канчельскис: спасибо "Спартаку", что подписал Еременко — есть еще в футболе адекватные руководители

Андрей Канчельскис: спасибо "Спартаку", что подписал Еременко — есть еще в футболе адекватные руководителиБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что думает о перспективах обновленного ЦСКА, поделился мыслями по поводу шансов «Зенита» и «Спартака» пройти в следующий раунд отбора еврокубков, а также поддержал решение красно-белых о подписании контракта с Романом Еременко.

- На старте сезона резко обновившийся ЦСКА не радует своих поклонников высокими результатами. Долго у команды будет происходить перезагрузка?

-Рано или поздно перемены в составе должны били случиться: Игнашевич и Березуцкие — не вечные. Но это нормальное явление. Тем более, что в клубе есть кое-какие финансовые проблемы. В любом случае у ЦСКА есть дух армейский, есть молодые футболисты, которые должны теперь доказывать на поле свою состоятельность, стремиться повышать мастерство и двигаться вперед. Насколько это затянется, здесь трудно сказать.

- Видите перспективы на данном этапе?

- Думаю, в этом сезоне какие-то большие перспективы не надо выстраивать. Потому что опять же три основных защитника завершили карьеру, а Головин уехал. Дзагоев постоянно травмируется. Травму получил — нужно время на выздоровление, снова получил — снова восстановительный процесс. Мое личное мнение, это надолго затянется, и в этом сезоне нужно воспринимать тот результат, который будет. Думаю, руководство клуба это понимает. И все к этому тоже должны относиться с пониманием.

- О ничьей с «Енисеем» в 3-м туре РПЛ, что можете сказать?

- Ничего не могу сказать. К сожалению, все очень плачевно, а по игре скучно.

- Бронзовый призер прошлого сезона «Спартак» с трудом одолел оставшийся вдевятером «Анжи». Это удивило?

- «Спартак» взял 3 очка: самое главное, что выиграл. Сейчас у команды хорошее настроение, и к ответной игре с ПАОКом будут готовиться на позитиве. Думаю, что перед «Анжи» они все держали в уме матч с ПАОКом. Потому что если «Спартак» сейчас не выигрывает, он не попадает в Лигу чемпионов — для красно-белых это будет катастрофой. Конечно, шансы на успех в ответной встрече с греками есть. Тем более по первой игре мы видели, что начали здорово, два мяча забили... Но полтора года я уже задаюсь вопросом: как Каррера, который всю жизнь играл в защите, не может наладить дисциплину в обороне? Мне это совсем не понятно. Да, в атаке у них все хорошо, создают моменты, но в обороне почему-то творится хаос. Команда, которая ставит перед собой большие цели, не должна так бездарно играть в обороне. Здесь нужно принимать какие-то меры. 2:0 вести и так проиграть!.. При этом могли еще и четвертый пропустить. А сейчас, конечно же, есть шансы: полный стадион будет поддерживать. Главное, чтобы ребята не перегорели, не понеслись вперед. У ПАОКа тоже впереди есть хорошие игроки, которые могут что-то создать. Важно, чтобы «Спартак» не пропустил и забил парочку... Насколько я знаю, они Романа Еременко подписали?

- Да

- Хотел бы сказать пару слов по поводу Еременко. Большое уважение «Спартаку». Спасибо руководителям клуба, что дали парню второй шанс. Несмотря на то что писали, говорили, что было, что не было — конечно, это очень здорово. Спасибо «Спартаку» за то, что они не побоялись и взяли Еременко. Футболист хороший, и команде он должен помочь. Сами понимаете, что после двухлетнего перерыва в карьере такой поступок дорогого стоит.

- Вопрос в том, в какой форме находится Еременко...

- Сам поступок, само отношение — вот что важно. Есть еще нормальные адекватные руководители в футболе. А форму Еременко наберет. В истории уже были случаи, когда игроки после длительной дисквалификации становились лучшими. Нужно давать шансы. Не надо всю жизнь гнобить человека. Мое мнение, «Спартак» сейчас сделал очень большое дело.

- Поговорим о «Зените». Почему он так крупно проиграл минскому «Динамо»? Недооценил соперника?

- Как это недооценили?! Это что, вышли играть за «Зенит» 15-летние мальчики? Нет, так говорить нельзя.

-Ну, может быть, думали малой кровью одолеть?..

- Многие футболисты, которые вышли в том матче, редко играют. Люди, которые не играют, часто начинают что-то говорить и бубнить, мол, если бы меня поставили, я бы порвал все что можно. А когда дело доходит до выхода на поле, он ничего показать не может. Вот такие футболисты и получили по заслугам. Думали, что вот они сейчас вышли и соперника порвут. Мол, мы из «Зенита», мы крутые. А там вышли простые парни и забили четыре мяча. Недопустимо для такой команды, как «Зенит» пропускать столько. Но самое главное, что не забили ни одного. Все виноваты: и футболисты, и тренерский штаб. Это день позора для «Зенита». Для меня произошедшее было шоком.
- Смогут они дома отыграть четыре мяча?
- «Берселона» отыграла у «ПСЖ». Но там, конечно,был другой подбор игроков, другой матч... В любом случае надо выходить на поле и играть. Нужно кровь из носу реабилитироваться перед болельщиками. Должно же в игроках проснуться самолюбие!
Теги: Канчельскис Спартак
Сегодня, 16:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(4)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.