Парень переоделся в талисмана "Енисея" и сделал предложение девушке в перерыве матча (видео)

?Фух. Это была обычная рабочая суббота. Я красила девчонок на свадьбы, в перерывах мы с Лешей пили кофе и играли в мгновенные лотереи, где тереть монеткой нужно. Билетики оказались счастливыми и нам даже удалось забрать свой «куш». Кто знал, что вечером я поиграю ещё в одну интересную лотерею? После работы поехала самостоятельно домой, переодеть носки!? ещё днём он сказал, что это убого: серые ботиночки и чёрные носки, не ходи со мной рядом? Со мной рядом Леши уже не было, мы попрощались до матча на лотерее с монетками. Поехал играть в футбол. Мои носки готовы к выходу и к встрече с Акинфеевым, сегодня играет ЦСКА - Енисей, планировали поход заранее Приезжаю, встретились на стадионе, 1 тайм, 35 минута, хочу кофе (вы меня знаете). Лёша сказал, что выйдет тогда пораньше на 40 минуте, за кофе, без очереди. Пошёл. Сижу, жду, рядом с футбольным полем проходит Лев, у меня глаза как у ребёнка на такие вещи, радость!?? Перерыв. Начинается какая-то лотерея с болельщиками. Объявляют трёх победителей, рандомно. 1ый, 2й и 3, выпало на меня. Бегу на поле, забирать свой подарочный шарфик от Льва. Но его мне не досталось. Зато вручили льва, точнее танец с ним) я застеснялась, людей было почти 12к, но станцевала) Сначала лев меня облапал? потом начал говорить нежные слова на ушко?? и только в этот момент поняла, что это Мой лев! Дальше все знаете сами ? Стадион умилялся? У меня начал бомбить телефон, все отмечали в историях, начали поздравлять те, кто увидел это первым, на стадионе!?? Моего льва разорвали, все фоткались с ним? и даже со мной? Нам дали аккредитацию, после окончания игры с помощью этой бумажки мы с прессой побежали к игрокам! Прошли по «секретному пути» - раздевалка ЦСКА? и вышли к их автобусу сквозь коридор болельщиков, которые ожидали игроков! Это будто ты выходишь из загса и все ликуют, только гостей не 50, а тысяча?? Немного засветился мой лев на Матч тв! Я просто в восторге, весь второй тайм проревела? Не должно было быть никакой лотереи, это все - от а до я - постановка для меня? Сегодня я проснулась невестой, множество тюменских и не только пабликов разделяют нашу радость! Я в шоке, все отправляют? Даже звонили??

