"Локомотив" действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остается игроком "Локомотива", - приводит слова пресс-службы "СЭ".
Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева, которая составляет 900 миллионов рублей, однако сам футболист отказался от перехода в стан "армейцев".
В сезоне-2024/2025 Сергей Пиняев вышел на поле в 38 встречах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В 1 туре чемпионата России команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над "Сочи" со счетом 3:0. Во 2 туре РПЛ московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Краснодаром".
В "Локомотиве" высказались о будущем Пиняева
В пресс-службе московского "Локомотиве" высказались о будущем Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"