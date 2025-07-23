"Трансфер Карраскаля не завершен на сто процентов, но переговоры по нему на завершающей стадии. Он пока в России, а мы ждем "Динамо", которое завершает последние детали в его переходе", - цитирует Пайва Sport24.
Ранее сообщалось, что московское "Динамо" и бразильский "Фламенго" близки к согласованию сделки по переходу полузащитника Хорхе Карраскаля за 12 миллионов евро.
Напомним, что колумбиец опоздал на летние сборы бело-голубых и отсутствовал в заявке команды на матче 1 тура Российской Премьер-Лиги с "Балтикой" (1:1). Всего Карраскаль провел за "Динамо" во всех турнирах 64 матча и отметился 9 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
"Ждем "Динамо". Во "Фламенго" высказались о возможном переходе Карраскаля
Директор по коммуникациям "Фламенго" Родриго Пайва рассказал, когда полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль присоединится к бразильскому клубу.
Фото: ФК "Динамо"