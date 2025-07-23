Кечинов: Пальцев может вырасти в "Спартаке" до уровня хорошего защитника

"У Пальцева есть хорошие данные — фактурный и неуступчивый, боец. В "Спартаке" у него есть возможность вырасти в хорошего защитника. Чернова же Станкович не видит в составе. Поэтому и хотят его продать", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев в летнее трансферное окно может перейти в московский "Спартак" за 4-5 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист провел за махачкалинский клуб во всех турнирах 34 матча и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. В сентябре 2024 года защитник дебютировал в составе сборной России и провел за национальную команду 2 матча.