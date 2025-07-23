"После ухода из "Химок" я хотел продолжить работать в РПЛ. Со мной связывались разные клубы из России после моего увольнения. Но в итоге от них не поступило конкретного предложения. После этого я начал рассматривать варианты из других стран", - цитирует Артигу "СЭ".
Франк Артига был главным тренером подмосковных "Химок" с июня 2024 года по апрель текущего года, ранее испанский специалист занимал аналогичную должность в московской "Родине", а на данный момент возглавляет ангольский клуб "Петру Атлетику".
По итогам сезона-2024/2025 подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице РПЛ, однако по окончании сезона клуб объявил о прекращении существования из-за финансовых проблем. На протяжении нескольких месяцев персонал и футболисты клуба не получали зарплату.
Артига рассказал, общался ли он с клубами РПЛ после ухода из "Химок"
Испанский специалист Франк Артига рассказал, мог ли он возглавить клуб РПЛ после ухода из "Химок".
Фото: ФК "Химки"