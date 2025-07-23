"Жерсон пока не готов. Он техничный парень, передачи у него неплохие. Но пока все делает стоя. Жерсон должен обострять игру "Зенита". Но он мало тренировался, это дает о себе знать", - цитирует Желудкова "Чемпионат".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт на пять лет.
В 1 туре чемпионата России команда Сергея Семака на своем поле одержала победу над "Ростовом" со счетом 2:1, Жерсон появился на поле во втором тайме. Во 2 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с казанским "Рубином".
Желудков: Жерсон пока не готов
Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков высказался о новичке петербуржцев Жерсоне.
Фото: ФК "Зенит"