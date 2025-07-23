Безруков рассказал, как на него повлияла история с "денежками от "Краснодара"

Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков рассказал, как на него повлияла история с шуткой про "денежки от "Краснодара".

Фото: ФК "Рубин"





Напомним, что после победы над "



По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду. Команда из Краснодара стала серебряным призером чемпионата страны. "Я перестал быть до конца открытым и стал тщательнее фильтровать свою речь, чтобы не сказать что-то лишнее не в той компании и не в том месте. Конечно, держу в голове момент, что не стоит из-за слов попадать в передрягу. В общении со СМИ после матча стараюсь говорить больше по существу, подбирать формулировки", - цитирует Безрукова "Бизнес Online" Напомним, что после победы над " Зенитом " в сезоне-2023/2024 полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков сказал, что в команде ждут денег от "Краснодара", которые вели с петербуржцами борьбу за чемпионство. Полузащитник был дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей.По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду. Команда из Краснодара стала серебряным призером чемпионата страны.

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