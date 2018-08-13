Бранислав Иванович: когда остаешься в меньшинстве, то терять уже нечего

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с "Рубином" (1:0).— Очень тяжелый матч получился. Думаю, в первом тайме у нас не получилось контролировать игру так, как мы хотели. Во второй половине встречи появилось больше желания. Благодаря этому мы и победили.— Так бывает. Когда остаешься в меньшинстве, то пропадает давление и в такой ситуации уже нечего терять. Спокойно действовали в обороне, провели три-четыре хорошие контратаки, создавали моменты и забили.— Да, но пока рано это обсуждать. Провели всего три матча, ни разу не победили спокойно. Нужно добавлять, улучшить свою игру, чтобы не ждать второго тайма, а забивать раньше и контролировать весь ход матча. Надеемся, все получится. Через два дня нас ждет новый матч.