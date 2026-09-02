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"Краснодар" заинтересован в трансфере экс-игрока ЦСКА - источник

"Краснодар" рассматривает возможность возвращения Хорхе Карраскаля в чемпионат России.
Фото: Getty Images
Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, клуб проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику "Фламенго" и уже выясняет условия потенциального трансфера.

По данным источника, краснодарцы обратились к бразильской стороне с запросом о стоимости колумбийца. "Фламенго" готов обсуждать продажу игрока за 15 миллионов евро, переговоры между клубами продолжаются. При этом Transfermarkt оценивает Карраскаля в 13 миллионов евро.

До переезда в Бразилию колумбиец выступал в РПЛ за ЦСКА и московское "Динамо". В прошлом сезоне за "Фламенго" хавбек провёл 38 встреч, забил пять мячей и восемь раз ассистировал партнёрам.

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