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"Балтика" и "Крылья Советов" объявили составы на матч Кубка России

"Балтика" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Встреча состоится сегодня, 2 сентября, в Калининграде и начнётся в 20:45 мск.

В стартовый состав хозяев вошли Любаков, Варатынов, Кирш, Оффор, И. Петров, Ковач, Йенне, Муфи, Беликов, Рядно и Чивич.

У самарцев с первых минут сыграют Кокарев, Фернандес, Ороз, Лепский, Галдамес, Столбов, Шарипов, Макаров, Шитов, Марин и Мукаилов.

Перед третьим туром "Крылья Советов" с четырьмя очками занимают второе место в группе C, а "Балтика" с двумя баллами идёт третьей.

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