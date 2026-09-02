Встреча состоится сегодня, 2 сентября, в Калининграде и начнётся в 20:45 мск.
В стартовый состав хозяев вошли Любаков, Варатынов, Кирш, Оффор, И. Петров, Ковач, Йенне, Муфи, Беликов, Рядно и Чивич.
У самарцев с первых минут сыграют Кокарев, Фернандес, Ороз, Лепский, Галдамес, Столбов, Шарипов, Макаров, Шитов, Марин и Мукаилов.
Перед третьим туром "Крылья Советов" с четырьмя очками занимают второе место в группе C, а "Балтика" с двумя баллами идёт третьей.
"Балтика" и "Крылья Советов" объявили составы на матч Кубка России
"Балтика" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"