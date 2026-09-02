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Радимов высказался о возможном трансфере Олейникова в "Локомотив"

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов оценил возможный переход полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова в "Локомотив".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Эксперт положительно отозвался о качествах игрока, но обратил внимание на разницу в задачах самарского и московского клубов.

- Олейников хороший футболист, забивает здорово. Но одно дело - ты играешь и становишься лидером "Крыльев Советов", которые борются за выживание, а другое дело - ты приходишь в команду, которой надо бороться за медали, а то и выше, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что "Локомотив" ведёт переговоры о переходе Олейникова. В нынешнем чемпионате полузащитник забил три мяча за шесть встреч.

После шести туров железнодорожники с тремя очками занимают 14-е место в РПЛ. "Крылья Советов" набрали шесть баллов и располагаются на 11-й позиции.

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