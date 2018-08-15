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Евгений Фролов - о Смолове: Федя адекватный парень. Надеюсь, что у него попрет

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов заявил, что очень рад переходу Федора Смолова в "Локомотив".

– Как вам игралось в последнем туре против новичка "Локомотива" Федора Смолова?

– Федю я знаю давно. Мы с ним были вместе с "Динамо". Это футболист очень высокого уровня. Ему порой хватает даже полумомента, чтобы все решить, забить. Рад, что он перешел в состав чемпиона страны. Надеюсь, что у него попрет. Я даже в этом не сомневаюсь. Против игроков такого уровня всегда очень сложно.

– Но он вам все-таки не забил.

– Во втором тайме попал в штангу. При этом, считаю, Федя в том эпизоде сыграл просто здорово. Пробил в самый угол. Если бы я мяч не задел, то был бы гол. Но момент-то он создал буквально из ничего! Это говорит о его классе и мастерстве. Однако меня тоже не просто так поставили в ворота (смеется). В любом случае, Смолов – классный форвард.

– Осудили его за то, как он пробил пенальти в ворота Хорватии?

– Осуждать или носить на руках – это дело болельщиков. Федя адекватный парень. Сам все прекрасно понимает, почему так произошло. Он сам себе самый строгий судья. У него очень сильный характер. Уверен, Смолов справится. Пробил так, как посчитал нужным. Бывает… Иногда залетают сумасшедшие голы, а порой ты не забиваешь пенальти. Ничего страшного. Человек старался, но не получилось. Смолов и не с таким давлением справлялся. Критиковать легко. А вот когда ты поддерживаешь человека, у него реально вырастают крылья.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фролов Смолов
Вчера, 23:44
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№1 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Смолов в Локо это полное днище В этом сезоне ДЕВОЧКИ будут на 10 - 12 место Семин стреляет раз в 15 лет
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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