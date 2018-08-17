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Михаил Боярский: к черту "Мольде"! Нам нужно делать отрыв в чемпионате

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил, что чемпионат России он считает важнее Лиги Европы.

"К черту "Мольде"! Меня больше волнует внутренний чемпионат. Нам нужно делать задел, создавать отрыв.

После этой игры футболисты "Зенита" не имеют права играть уровнем ниже. Они постоянно должны быть в таком напряжении и в такой форме. У "Зенита" для этого есть все.

Спорт-Экспресс
Теги: Боярский Зенит
Сегодня, 10:16
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(12)
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:26) #
  • -2
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Женёка,
У меня вообще сомнение по поводу этой игры. Как то уж очень безвольно и глупо играло Минское Динамо.простые забросы на дзюбу и защитник ничего не может сделать. Уж очень странно 4-0 выйграть,а потом 8-1 проиграть,это полное не соответствие .не верю в честную игру.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
Что бы хорошо сыграть в Чемпионате,надо вылететь из еврокубков

Локомотив в прошлом году вполне неплохо в ЛЕ играл и выиграл чемпионат.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: casabl (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (1)

а я на десять тыщ рванул, как на пятьсот и спёкся


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (4)

В прошлом сезоне после десяти туров был отрыв, что все говорили, что Зенит чемпион, и чем все закончилось?
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
№6 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 10:57) #
  • +4
  •  (6)

Иди за Тосно болей,черт усатый !
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:41) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
"Зенита" не имеют права играть уровнем ниже.

Каким уровнем?!
Вот вообще никак не в обиду болельщикам Зенита, НО уровень Динамо это уровень середняка нашего чемпионата! и то что Зенит сам себя загнал в такую ситуацию это его же и вина, сами х*и пинали на поле в Минске! А вчера уже просто показали свой реальный уровень, ничего более, просто в обычном матче на 3:0 успокоились бы, а вчера продолжали бежать!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Нет, Миша, пусть корячутся и жилы рвут в ЛЕ, всем равные условия.

Куева тьма плюсов за данный коммент. Сейчас бы по-больше Дзюб в российских командах и порвали б Европу на лоскуты.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:31) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
болельщику Тосно лучше... а нет же никакого Тосно


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:29) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Нет, Миша, пусть корячутся и жилы рвут в ЛЕ, всем равные условия.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:29) #
  • +2
  •  (4)

Что бы хорошо сыграть в Чемпионате,надо вылететь из еврокубков
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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