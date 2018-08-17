Михаил Боярский: к черту "Мольде"! Нам нужно делать отрыв в чемпионате

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил, что чемпионат России он считает важнее Лиги Европы."К черту "Мольде"! Меня больше волнует внутренний чемпионат. Нам нужно делать задел, создавать отрыв.После этой игры футболисты "Зенита" не имеют права играть уровнем ниже. Они постоянно должны быть в таком напряжении и в такой форме. У "Зенита" для этого есть все.