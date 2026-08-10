Сегодня, 10 августа, воронежский "Факел" примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После двух сыгранных туров воронежцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 0 набранных очков. Команда Станислава Черчесова занимает 14 место с 1 баллом в своем активе.
"Факел" - "Ахмат": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 3 тура РПЛ
"Факел" Воронеж - "Ахмат" Грозный: на каком канале и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"