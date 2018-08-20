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У канала "Футбол России" в Яндекс.Дзен уже 3 тысячи подписчиков. Подпишитесь и вы!

Активно развивающийся канал Rusfootball.info в Яндекс.Дзен взял новую высоту: число подписчиков перевалило за 3 тысячи человек.

Согласно рейтингу Яндекса, в категории спорт канал "Футбол России" входит в десятку лучших. А по числу подписчиков среди каналов, пишущих о футболе, занимает седьмую позицию.

Яндекс.Дзен - это сервис персональных рекомендаций Яндекса, который формирует формирует ленту публикаций, автоматически подстраиваясь под интересы пользователя. Подписавшись на наш канал "Футбол России", вы всегда будете оставаться в курсе главных событий российского и мирового футбола и не пропустите интересных публикаций на нашего сайта.
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