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Михаил Боярский в день рождения Дзюбы предостерег форварда от головокружения

Российский актер Михаил Боярский поздравил форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с юбилеем.

"Поздравления самые искренние! Хочу пожелать отсутствия травм и физических, и духовных, психологических, моральных. Счастья в семье, и самое главное — чтобы не закружилась голова. Потому что эта "дзюбомания", которая наступает, опасна. Чтобы он очень высоко взлетел и научился разумно приземляться, без травм. Чтобы это не повлияло на его судьбу, характер.

Слава проходит, а человек остается. Чтоб был он хорошим мужиком, влюбленным в город и в команду. У него был коммерческий выбор, но я думаю, что в этом и проявляется его мужской характер с нормальным человеческим началом — есть дороже вещи, чем деньги. Это и родной город, и команда, друзья, болельщики. Так что, очень приятно, что его выбор остановился на его друге, наверное, в дальнейшем, Сергее Богдановиче Семаке", — цитирует Боярского НСН.
Теги: Дзюба
Сегодня, 19:05
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(1)
№5 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот Боярский наплел... Наверно и сам не понял что сказал. wink


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«МЮ»
сколько же в Питере оголтелого глорья
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
миха ты же за тосно топишь


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Ну шляпа и выдал-- ""проявляется мужской характер"" --дяде уже тридцатник ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 19:16) #
  • -4
  •  (6)

Прямо не поздравление, а тезисы для статьи "Головокружение от успехов. К вопросу о "дзюбомании" и как с ней бороться"... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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