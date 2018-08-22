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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Михаил Боярский в день рождения Дзюбы предостерег форварда от головокружения
Российский актер Михаил Боярский поздравил форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с юбилеем.
"Поздравления самые искренние! Хочу пожелать отсутствия травм и физических, и духовных, психологических, моральных. Счастья в семье, и самое главное — чтобы не закружилась голова. Потому что эта "дзюбомания", которая наступает, опасна. Чтобы он очень высоко взлетел и научился разумно приземляться, без травм. Чтобы это не повлияло на его судьбу, характер.
Слава проходит, а человек остается. Чтоб был он хорошим мужиком, влюбленным в город и в команду. У него был коммерческий выбор, но я думаю, что в этом и проявляется его мужской характер с нормальным человеческим началом — есть дороже вещи, чем деньги. Это и родной город, и команда, друзья, болельщики. Так что, очень приятно, что его выбор остановился на его друге, наверное, в дальнейшем, Сергее Богдановиче Семаке", — цитирует Боярского НСН.
"Поздравления самые искренние! Хочу пожелать отсутствия травм и физических, и духовных, психологических, моральных. Счастья в семье, и самое главное — чтобы не закружилась голова. Потому что эта "дзюбомания", которая наступает, опасна. Чтобы он очень высоко взлетел и научился разумно приземляться, без травм. Чтобы это не повлияло на его судьбу, характер.
Слава проходит, а человек остается. Чтоб был он хорошим мужиком, влюбленным в город и в команду. У него был коммерческий выбор, но я думаю, что в этом и проявляется его мужской характер с нормальным человеческим началом — есть дороже вещи, чем деньги. Это и родной город, и команда, друзья, болельщики. Так что, очень приятно, что его выбор остановился на его друге, наверное, в дальнейшем, Сергее Богдановиче Семаке", — цитирует Боярского НСН.
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