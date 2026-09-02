Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
РубинНе начат
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат
Спартак
20:45
РодинаНе начат
Балтика
20:45
Крылья СоветовНе начат

Защитник "Спартака" рассказал о своей адаптации в клубе

Защитник "Спартака" Александер Джику высказался о своей адаптации в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Первый год был сложным.

Естественно, как и любому футболисту, мне нужно было познакомиться с чемпионатом, понять уровень соперников, оценить интенсивность игры в целом. Это обычный процесс адаптации. Сейчас мне, конечно, уже проще", - сказал Джику.

Александер Джику, играющий на позиции центрального защитника, присоединился к "Спартаку" в сентябре прошлого года. Контракт 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027-го и включает опцию возможного продления еще на один сезон.

В этом сезоне ганец принял участие в 6 матчах за красно-белых во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Источник: ФК "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится