Защитник "Спартака" рассказал о своей адаптации в клубе

"Первый год был сложным.
Естественно, как и любому футболисту, мне нужно было познакомиться с чемпионатом, понять уровень соперников, оценить интенсивность игры в целом. Это обычный процесс адаптации. Сейчас мне, конечно, уже проще", - сказал Джику.
Александер Джику, играющий на позиции центрального защитника, присоединился к "Спартаку" в сентябре прошлого года. Контракт 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027-го и включает опцию возможного продления еще на один сезон.
В этом сезоне ганец принял участие в 6 матчах за красно-белых во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Источник: ФК "Спартак"