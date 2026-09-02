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Джику: цель "Спартака" сейчас - выиграть чемпионат. С нашим уровнем игры это вполне возможно

Защитник "Спартака" Александер Джику рассказал о целях команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Наша цель сейчас — выиграть чемпионат. Думаю, с тем уровнем игры, который мы показываем, и с нашими прекрасными болельщиками это вполне возможно.

Кубок России мы уже взяли. Такие большие победы придают дополнительную мотивацию", - цитирует Джику пресс-служба клуба.

В этом сезоне московский "Спартак" набрал по итогам шести сыгранных туров 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего "Краснодара" красно-белые отстают на 5 баллов.

На данный момент у команды Хуана Карседо четыре победы, одна ничья и одно поражение в чемпионате России.

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