Джику: цель "Спартака" сейчас - выиграть чемпионат. С нашим уровнем игры это вполне возможно

"Наша цель сейчас — выиграть чемпионат. Думаю, с тем уровнем игры, который мы показываем, и с нашими прекрасными болельщиками это вполне возможно.
Кубок России мы уже взяли. Такие большие победы придают дополнительную мотивацию", - цитирует Джику пресс-служба клуба.
В этом сезоне московский "Спартак" набрал по итогам шести сыгранных туров 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего "Краснодара" красно-белые отстают на 5 баллов.
На данный момент у команды Хуана Карседо четыре победы, одна ничья и одно поражение в чемпионате России.