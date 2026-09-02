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"На ЧМ-2026 он выполнял роль пугала. Надо было на пике уходить". Бубнов - о Месси
Сегодня, 13:50
Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на завершение нападающего Лионеля Месси карьеры в сборной Аргентины.
Фото: Getty Images
"Вы говорите, будет очень сложно сборной Аргентины. Но сборная Аргентины на последнем ЧМ играла вдесятером. Будем честны и откровенны. Месси не играл, он стоял.
"Не в обиду Месси будет сказано, он на этом чемпионате мира выполнял основную роль кого? Роль пугала. Он пугал противников своим присутствием на поле.
Играть, как он играл в 2022 году, он не играл. И я остаюсь при своем мнении, что ему надо было в 2022 году на пике уходить", - сказал Бубнов.
Ранее 39-летний Лионель Месси заявил о своем решении завершить карьеру в сборной Аргентины.
Напомним, на прошедшем этим летом чемпионате мира по футболу Месси довел свою национальную команду до финала, где аргентинцы уступили в дополнительное время сборной Испании (0:1). На турнире капитан Аргентины провел на поле все 8 матчей, в которых записал на свой счет 8 забитых голов и отдал 4 результативных передачи на партнеров.
Всего на счету Месси 207 игр в футболке национальной сборной и 125 забитых мячей. В составе "Альбиселесте" в 2022 году он стал чемпионом мира.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"
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Александр Бубнов
Лионель Месси
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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