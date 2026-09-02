"На ЧМ-2026 он выполнял роль пугала. Надо было на пике уходить". Бубнов - о Месси

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на завершение нападающего Лионеля Месси карьеры в сборной Аргентины.

Фото: Getty Images

"Не в обиду Месси будет сказано, он на этом чемпионате мира выполнял основную роль кого? Роль пугала. Он пугал противников своим присутствием на поле.

"Вы говорите, будет очень сложно сборной Аргентины. Но сборная Аргентины на последнем ЧМ играла вдесятером. Будем честны и откровенны. Месси не играл, он стоял.Играть, как он играл в 2022 году, он не играл. И я остаюсь при своем мнении, что ему надо было в 2022 году на пике уходить", - сказал Бубнов.Ранее 39-летний Лионель Месси заявил о своем решении завершить карьеру в сборной Аргентины.Напомним, на прошедшем этим летом чемпионате мира по футболу Месси довел свою национальную команду до финала, где аргентинцы уступили в дополнительное время сборной Испании (0:1). На турнире капитан Аргентины провел на поле все 8 матчей, в которых записал на свой счет 8 забитых голов и отдал 4 результативных передачи на партнеров.Всего на счету Месси 207 игр в футболке национальной сборной и 125 забитых мячей. В составе "Альбиселесте" в 2022 году он стал чемпионом мира.Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"