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Валерий Рейнгольд: Кутепов себя уже возомнил великим и должен получать миллиарды?

Чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал слова Олега Кутепова, который является отцом защитника "Спартака" Ильи Кутепова. Ранее отец футболиста выразил мнение, что после ЧМ-2018 сын заслужил новый контракт с красно-белыми на улучшенных условиях.

"Отцу Кутепова нужно объяснить, что зарплату нужно заработать. Зобнин зарабатывает те деньги, которые он запросил у "Спартака". Команду устроил запрос Зобнина, и его игра также устраивает "Спартак"

Кутепов, играй в составе! Или он себя уже возомнил великим и должен получать миллиарды? Деньги нужно заработать. Готовься, будь всегда в порядке, и тогда руководство само тебе предложит новый контракт. Сейчас Кутепов получает те деньги, которые он заслужил своей игрой. Молодой футболист, а уже имеет такие замашки", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
Теги: Рейнгольд Кутепов Спартак
Сегодня, 21:24
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(1)
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Гольду только дай тему он жарёху выдаст тут же, с говном смешает. Как бабка у подъезда. Слышит звон, но не знает где он.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Давай, старый Гольд, жги!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Bumbarash Москва (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Успокойтесь провокаторы! Не трогайте человеческие качества игрока, не зная его. Он же не сбил пешехода по пьяни, не украл кошелек у товарища, интервью не дает по поводу своей з/п. Хотел бы уйти играть за бабки - давно бы ушел. Оставьте парня в покое! А Илья пусть не поддается на провокации и играет, что он умеет делать! Был бы Бесков - ставил бы его от матча к матчу и вырастил в большого мастера.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:39) #
  • +1
  •  (5)

Кутепов -сын, как раз себя скромно ведёт... Что несёт этот старый ду.рак
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Зыгмантович (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (6)

Вот батя поднасрал сынуле
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
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