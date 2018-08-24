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"Арсенал" Тула - "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Ростова" на матч 5-го тура чемпионата России.

"Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров, А. Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Чаушич, Джорджевич.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос, Гулиев, Ионов, Сигурдарсон.
Теги: Арсенал Тула Ростов
Сегодня, 18:33
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№2 Написал: kolyatsaplin (Сегодня, 19:28) #
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Регистрация: 24.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Ростов»
На замену одного из нападающих нужно выпускать Мирзова!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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