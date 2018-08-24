"Арсенал" Тула - "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Ростова" на матч 5-го тура чемпионата России.Нигматуллин, К. Комбаров, А. Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Чаушич, Джорджевич.Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос, Гулиев, Ионов, Сигурдарсон.