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"Арсенал" озаглавил видеообзор матча с "Ростовом": "Оффсайд? Не слышали" (видео)

Тульский "Арсенал" выразил недовольство судейством в проигранном матче против "Ростова". На официальном канале клуба в YouTube видеообзор встречи появился под названием "Оффсайд? Не слышали", также в ролик добавили субтитры с цитатой комментатора матча Михаила Поленова, который заявил, что Алексей Ионов оказался в положении "вне игры" перед тем, как заработать 11-метровый.

Недовольство решением судейской бригады выразили тренер "Арсенала" Олег Кононов и президент клуба Гурам Аджоев.



НОВЫЙ СКАНДАЛ: "АРСЕНАЛ" СНОВА ПОСТРАДАЛ ОТ СУДЕЙ? ГОЛ "РОСТОВА" ПРИШЁЛ ИЗ ОФСАЙДА? (ФОТО)
Теги: Арсенал Тула Видео Кононов Аджоев Ростов Ионов
Сегодня, 09:29
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№7 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:05) #
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yuri,
После матча Краснодар Спартак судьи говорили что подобные эпизоды - не пенальти...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я помню на Сычёве в матче с ЦСКА был метровый оффсайд, он ещё бокового обнимал и благодарил, вот там можно было жаловаться в СМИ, но здесь не так всё явно
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:02) #
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Цитата: К.А.
помнится какой-то урод в матче с вами на Ещенко такой же пеналь поставил.

Каждый случай уникален. В том моменте у Ещенко мало того что было движение руки в сторону мяча, так еще эта рука перекрыла передачу на Кокорина практически перед пустыми воротами. Прервала голевую передачу. Так что случаи разные, хотя руки те же ).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: К.А.
куда ему было девать руку,если заваливаться начал?

А не надо заваливаться) Пеналь стопудовый. Иные даже руки за спину прячут, ведь неспроста.

помнится какой-то урод в матче с вами на Ещенко такой же пеналь поставил.а на чм этом,такой же пеналь на ком- то не дали.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:55) #
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Цитата: К.А.
куда ему было девать руку,если заваливаться начал?

А не надо заваливаться) Пеналь стопудовый. Иные даже руки за спину прячут, ведь неспроста.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Ростов»
Основания, наверное, есть для недовольства. Один вопрос: а сами забивать не пробовали?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
вне игры по ходу был.а вот пеналь-хз.ща икспертов с минусами понабегут,но...игрок падал и его движение было естественным.инстинктивным,если угодно.руку выставить чтоб ребра себе не поломать или не отпружинить от газона и голову не отбить.хз.куда ему было девать руку,если заваливаться начал?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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