Новости партнеров

Михаил Грушевский: бригада арбитров в матче "Рубин" - ЦСКА "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось

Михаил Грушевский: бригада арбитров в матче "Рубин" - ЦСКА "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Рубина" (1:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Очень неплохой получился матч. В концовке ЦСКА имел шансы на победу, но в целом, признаю ничью более справедливым результатом, нельзя забывать и о моментах "Рубина" в ходе всего матча. Отдельно отмечу Сердара Азмуна - абсолютно лучший игрок "Рубина", большой мастер! Было видно, что наша оборона его описалась, и делала это не зря.

Во многом ничья объективна. ЦСКА продолжает прибавлять, сыгрывается полузащита и нападение. Порадовал выход Чалова, который шикарно провёл свой отрезок. Хочется понять, почему второй матч кряду он выходит со скамейки... возможно, в этом и заключается тренерский замысел. В итоге получилось, что две произведённые ЦСКА замены, одна из которых была вынужденной, хорошо отразились на игре команды.

Если мяч после удара Николы Влашича влетел в сетку, а не попал в перекладину - игра сложилась бы по другому сценарию. Нужно помнить, что "Рубин" как никакая другая отечественная команда умеет играть чётко по счёту. Если в первом тайме казанцы играли целостно и опасно контратаковали, то во втором они перешли... не знаю, к анти-футболу или к разрушительно тягучей игре с элементами симуляций. В общем, вся классика, наработанная Курбаном Бердыевом во всех его командах. Это крупнейший специалист в отечественном футболе, но я, мягко говоря, не являюсь поклонником его стратегии "результата любой ценой", специфически странных историй с перемещениями табунов футболистов из одни клубы в другие. Это специалист высокого уровня, профессионал! Но у меня как у болельщика футбола такая методика вызывает отторжение.

Сегодня "армейцам" было очень нелегко, матч дал очень большой ценой. Команда могла выиграть, но объективно, ничья - справедливый результат.

- О судействе:

Несмотря на то, что сложных ситуаций не было, одиозных решений арбитра не было, но работу Виталия Мешкова и его бригады сегодня я определил бы как "мешковатое". На мой взгляд, во втором тайме был пенальти на Марио Фернандесе. Если в игре с "Енисеем" пенальти был очень спорным, то сегодня он был очевидным: на глазах у Мешкова в бедро заехали Фернандесу. Ну и ещё было несколько моментов.

Где-то Мешков пересвистывал, часто тормозил игру, где-то принимал ошибочные решения, потому что не видел эпизоды. Вся бригада "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось, хотя на конечном результате оно и не отразилось.
Теги: Грушевский ЦСКА Рубин
Сегодня, 20:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(4)
№6 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
если уж пытаешься состроить из себя эксперта ,будь объективен


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: nemez Нижневартовск (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это ЦСКА сегодня был мешковатый
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: =казылык= (Сегодня, 20:58) #
  • +4
  •  (6)

да шлифани ты вялого, ослиное вымя,вам итак судьи 4 очка подарили,в каждом матче симуляция не прокатит
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: ajax101
В каждом матче пенальти липовый хотел?

У ослов вообще совести нет. Убили Енисей, подарили кучу очков никакущему клубу, и еще что-то там возникают.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
гыыы... Нормуль всё... Марио лучше забивать, чем падать))
- Команда явно хорошая Растет! нужно время и терпение... wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В каждом матче пенальти липовый хотел?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.