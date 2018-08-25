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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Грушевский: бригада арбитров в матче "Рубин" - ЦСКА "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Рубина" (1:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Очень неплохой получился матч. В концовке ЦСКА имел шансы на победу, но в целом, признаю ничью более справедливым результатом, нельзя забывать и о моментах "Рубина" в ходе всего матча. Отдельно отмечу Сердара Азмуна - абсолютно лучший игрок "Рубина", большой мастер! Было видно, что наша оборона его описалась, и делала это не зря.
Во многом ничья объективна. ЦСКА продолжает прибавлять, сыгрывается полузащита и нападение. Порадовал выход Чалова, который шикарно провёл свой отрезок. Хочется понять, почему второй матч кряду он выходит со скамейки... возможно, в этом и заключается тренерский замысел. В итоге получилось, что две произведённые ЦСКА замены, одна из которых была вынужденной, хорошо отразились на игре команды.
Если мяч после удара Николы Влашича влетел в сетку, а не попал в перекладину - игра сложилась бы по другому сценарию. Нужно помнить, что "Рубин" как никакая другая отечественная команда умеет играть чётко по счёту. Если в первом тайме казанцы играли целостно и опасно контратаковали, то во втором они перешли... не знаю, к анти-футболу или к разрушительно тягучей игре с элементами симуляций. В общем, вся классика, наработанная Курбаном Бердыевом во всех его командах. Это крупнейший специалист в отечественном футболе, но я, мягко говоря, не являюсь поклонником его стратегии "результата любой ценой", специфически странных историй с перемещениями табунов футболистов из одни клубы в другие. Это специалист высокого уровня, профессионал! Но у меня как у болельщика футбола такая методика вызывает отторжение.
Сегодня "армейцам" было очень нелегко, матч дал очень большой ценой. Команда могла выиграть, но объективно, ничья - справедливый результат.
- О судействе:
Несмотря на то, что сложных ситуаций не было, одиозных решений арбитра не было, но работу Виталия Мешкова и его бригады сегодня я определил бы как "мешковатое". На мой взгляд, во втором тайме был пенальти на Марио Фернандесе. Если в игре с "Енисеем" пенальти был очень спорным, то сегодня он был очевидным: на глазах у Мешкова в бедро заехали Фернандесу. Ну и ещё было несколько моментов.
Где-то Мешков пересвистывал, часто тормозил игру, где-то принимал ошибочные решения, потому что не видел эпизоды. Вся бригада "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось, хотя на конечном результате оно и не отразилось.
- Об игре:
Очень неплохой получился матч. В концовке ЦСКА имел шансы на победу, но в целом, признаю ничью более справедливым результатом, нельзя забывать и о моментах "Рубина" в ходе всего матча. Отдельно отмечу Сердара Азмуна - абсолютно лучший игрок "Рубина", большой мастер! Было видно, что наша оборона его описалась, и делала это не зря.
Во многом ничья объективна. ЦСКА продолжает прибавлять, сыгрывается полузащита и нападение. Порадовал выход Чалова, который шикарно провёл свой отрезок. Хочется понять, почему второй матч кряду он выходит со скамейки... возможно, в этом и заключается тренерский замысел. В итоге получилось, что две произведённые ЦСКА замены, одна из которых была вынужденной, хорошо отразились на игре команды.
Если мяч после удара Николы Влашича влетел в сетку, а не попал в перекладину - игра сложилась бы по другому сценарию. Нужно помнить, что "Рубин" как никакая другая отечественная команда умеет играть чётко по счёту. Если в первом тайме казанцы играли целостно и опасно контратаковали, то во втором они перешли... не знаю, к анти-футболу или к разрушительно тягучей игре с элементами симуляций. В общем, вся классика, наработанная Курбаном Бердыевом во всех его командах. Это крупнейший специалист в отечественном футболе, но я, мягко говоря, не являюсь поклонником его стратегии "результата любой ценой", специфически странных историй с перемещениями табунов футболистов из одни клубы в другие. Это специалист высокого уровня, профессионал! Но у меня как у болельщика футбола такая методика вызывает отторжение.
Сегодня "армейцам" было очень нелегко, матч дал очень большой ценой. Команда могла выиграть, но объективно, ничья - справедливый результат.
- О судействе:
Несмотря на то, что сложных ситуаций не было, одиозных решений арбитра не было, но работу Виталия Мешкова и его бригады сегодня я определил бы как "мешковатое". На мой взгляд, во втором тайме был пенальти на Марио Фернандесе. Если в игре с "Енисеем" пенальти был очень спорным, то сегодня он был очевидным: на глазах у Мешкова в бедро заехали Фернандесу. Ну и ещё было несколько моментов.
Где-то Мешков пересвистывал, часто тормозил игру, где-то принимал ошибочные решения, потому что не видел эпизоды. Вся бригада "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось, хотя на конечном результате оно и не отразилось.
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