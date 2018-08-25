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Игроки "Спартака" поддержали Максименко после пропущенного гола с чужой половины поля (видео)

В матче 5-го тура чемпионата России "Спартак" нанес поражение "Динамо" - 2:1.

Единственный гол бело-голубых в матче забил защитник Владимир Рыков, нанеся точный удар со своей половины поля. По окончании встречи все футболисты красно-белых подошли к молодому голкиперу Александру Максименко и поддержали его. После этого вратарь пошел к фанатам и подарил им майку и перчатки.

Теги: Спартак Максименко Динамо
Сегодня, 21:31
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№26 Написал: viktorssuslov (Сегодня, 23:02) #
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Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№25 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Александр Иванов,
Всё что ты вспомнил Лунева?он кстати тоже ошибается...


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№24 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кипер
Blessing,
У зенита ни одного нормального воротчика вобще за всю его историю не было....

Бирюков, Кавазашвили ( 1 сезон, правда).
А Леонид Иванов?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№23 Написал: redalarm Омск (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
А я считаю, что классно сделали парни! Не зря говорят, что ошибки вратарей всегда на виду. Сколько раз ошибались защитники Динамо и Спартака? Одна ошибка воротчика не должна влиять на карьеру, тем более выиграли. Тем более свои не прокляли... Чего еще надо?
Регистрация: 26.03.2010 [жалоба]
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:15) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
в раздевалке небось, включили всё своё свинячье воспитание.

заставят теперь штанги целовать confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№21 Написал: Александр Робертович Москва (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кипер,

Что вы все ахинею городите??!! Одни идиоты обвиняют молодого парня - отличного вратаря, другие чушь порят на счет зенитовских вратарей... Что Малофеев, что Ладыгин что Лунев - отличные вратари.

Для чего бред нести?! Это я ко всем конфликтующим сторонам обращаюсь!

Blessing,

Дура? Или ты никогда не ошибалась?

Blessing,

Пока что ты показываешь свое свинячье воспитание... А на аватаре такое милое лицо...
Регистрация: 21.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:07) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Показуха.

Цитата: Кипер
Blessing,
У зенита ни одного нормального воротчика вобще за всю его историю не было....

Лунёв, по-твоему, плохой вратарь? Ты серьёзно?!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№19 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 22:04) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У них любого бери, все филимоновы.

обиженный судьбою, одна отдушина по клавишам постучать, интернет герой ты наш!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№18 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Факел»
за 5 матчем Максименко ни одного мяча не смогли с игры забить, ну хоть одного "дурака" закатили, а то вообще пробить его не получится))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№17 Написал: AlecseiSoc Сочи (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У них любого бери, все филимоновы

И это хорошо, что не лодышкины.
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
№16 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
За такой ляп в игре на вылет, можно загубить карьеру, так что нужно всю игру быть дисциплинированным если хочешь в топ щегол.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Викторис

Вот и Кафельников объявился а если нет это плагиат его слов

Думаешь претензию на авторские права предъявит?
Я не болельщик Спартака, мне можно такие сравнения делать, благо есть основания blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
У зенита ни одного нормального воротчика вобще за всю его историю не было....


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Молодцы , парня необходимо поддержать было . Все ошибаются .

Какие же вы жалкие , местные унылые бомжатки , а вони то от вас...Тьфу , мерзость...


А что еще остается этой убогой пиздо.братии делать? Только срать на ветках от досады...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№12 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (10)

Саша молодец....у Всех бывают ошибки....даже у ЛЬВА Ивановича...РЕБЯТА МОЛОДЦЫ-ПОДДЕРЖАЛИ....а сколько Он подтащил....ну и конечно .....Рыков....по футбольному ...это класс и не случайно....Парень видел куда бил....а в общем 2-1 и нормально....с победой.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы , парня необходимо поддержать было . Все ошибаются .

Какие же вы жалкие , местные унылые бомжатки , а вони то от вас...Тьфу , мерзость...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Викторис (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Филимонов - Возрождение легенды blush

Вот и Кафельников объявился а если нет это плагиат его слов
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:42) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Филимонов - Возрождение легенды blush

У них любого бери, все филимоновы.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:41) #
  • -7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Филимонов - Возрождение легенды blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Гы-гы-гы!

гы гы гы и иа сегодня с рубином было


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: Викторис (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Гы-гы-гы!

не перди
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:36) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Гы-гы-гы!

гы гы гы сегодня с рубином было


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: Викторис (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: miktar
Гы-гы-гы!

Хрю-хрю-хрю!!! Показуха. плять, а в раздевалке небось, включили всё своё свинячье воспитание.

свое воспитание не включай
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:35) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: miktar
Гы-гы-гы!

Хрю-хрю-хрю!!! Показуха. плять, а в раздевалке небось, включили всё своё свинячье воспитание.

проститутки тут как тут


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:34) #
  • -8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
Гы-гы-гы!

Хрю-хрю-хрю!!! Показуха. плять, а в раздевалке небось, включили всё своё свинячье воспитание.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:32) #
  • -14
  •  (18)

Гы-гы-гы!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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