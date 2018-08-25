Игроки "Спартака" поддержали Максименко после пропущенного гола с чужой половины поля (видео)

Команда! Все игроки подошли к Максименко. И последите какой молодец Ребров. Саша говорил про него ‘как второй отец’ pic.twitter.com/XCsuk0jHw1 — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 25, 2018

В матче 5-го тура чемпионата России "Спартак" нанес поражение "Динамо" - 2:1.Единственный гол бело-голубых в матче забил защитник Владимир Рыков, нанеся точный удар со своей половины поля. По окончании встречи все футболисты красно-белых подошли к молодому голкиперу Александру Максименко и поддержали его. После этого вратарь пошел к фанатам и подарил им майку и перчатки.